مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بقنا

شهدت قرية الجمالية التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حادثًا مأساويًا أسفر عن مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء داخل منزلها.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع سيدة نتيجة تعرضها لصعق كهربائي داخل منزلها بقرية الجمالية.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وتبين من الفحص أن المتوفاة تبلغ من العمر 30 عامًا.

الإجراءات القانونية

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، التي كلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة كشف ملابسات الواقعة، كما تحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

