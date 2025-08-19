الثلاثاء 19 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا تعلن استعدادها لتسليم 31 شخصا إلى أوكرانيا ضمن اتفاق تبادل المواطنين

مفوضة حقوق الإنسان
مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا، فيتو

أعلنت مفوضة حقوق الإنسان الروسية تاتيانا موسكالكوفا اليوم الثلاثاء، أن موسكو أبدت استعدادها لتسليم 31 شخصًا إلى أوكرانيا، فى إطار اتفاق تبادل المواطنين بين الجانبين.

31 من سكان مقاطعة كورسك لا يزالون محتجزين في أوكرانيا

وأوضحت موسكالكوفا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن السلطات الأوكرانية قدمت إلى موسكو قائمة بأسماء الأشخاص الذين تطالب بعودتهم إلى أوكرانيا، في حين أرسلت موسكو إلى كييف قائمة مماثلة تضم 31 شخصًا، مؤكدة أن 31 من سكان مقاطعة كورسك لا يزالون محتجزين في أوكرانيا، مشيرة إلى أن فرض أي شروط على عودتهم يعد انتهاكًا للقانون الدولي.

التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية الإنسانية

وشددت موسكالكوفا على أن روسيا منفتحة على أي حوار يمكن أن يساهم في التوصل إلى حل إيجابي لهذه القضية الإنسانية، بما يضمن احترام القوانين الدولية وحقوق المواطنين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السلطات الاوكرانية تاتيانا موسكالكوفا مقاطعة كورسك أوكرانيا موسكو

مواد متعلقة

رئيسة وزراء إيطاليا: ندعم جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

الرئيس الفرنسي لـ ترامب: ندعم خيار السلام في أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني لـ ترامب: أوكرانيا جزء من أمن أوروبا والمملكة المتحدة

زيلينسكي بعد لقائه ترامب وقادة أوروبا: ننتظر إشارة أمريكية لضمان أمن أوكرانيا

ترامب لـ زيلينسكي: ملابسك رائعة لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد (فيديو)

الأكثر قراءة

"معايا كل الأوراق والمستندات"، ميدو يثير الجدل بشأن سحب أرض الزمالك بأكتوبر

مقطع مرعب، لحظة انهيار عقار بحي الجمرك في الإسكندرية (فيديو)

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لمحافظ البنك المركزي

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نادي الزمالك يكشف آخر تطورات أزمة أرض أكتوبر

قرار جمهورى بتعيين ماجد إسماعيل رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

برواتب تصل إلى 6 آلاف ريال، فرص عمل بالسعودية في تخصصات هندسية وفنية

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط، ماذا حدث في بورصة الدواجن اليوم؟

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

السلندرات بـ 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل قيء المرأة الحامل ينقض الوضوء؟ الإفتاء تجيب

إلى أي مدى أنكر المشركون لقاء الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

عضو مجمع البحوث الإسلامية: رياح الخطر بدأت تهب على الأسرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads