الأربعاء 09 يوليو 2025
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خارج الحدود

الأمير محمد بن سلمان يستقبل وزير الخارجية الإيراني في قصر السلام (فيديو)

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان وعراقجي، فيتو

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والوفد المرافق له.

 

ولي العهد السعودي يستقبل وزير خارجية إيران

وبحث ولى العهد السعودي مع وزير خارجية إيران، الجانبان العلاقات الثنائية، فضلًا عن مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.

كما أعرب الأمير محمد بن سلمان، عن تطلع السعودية المملكة لأن يسهم اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على موقف الرياض في دعم الحوار بالوسائل الدبلوماسية سبيلًا لتسوية الخلافات.

من جانبه، ثمّن وزير الخارجية الإيراني موقف السعودية في إدانة الضربات الإسرائيلية، وتقديره لجهود ولي العهد ومساعيه لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

مباحثات بين وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني

يذكر أن هذا اللقاء جاء بعدما استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره الإيراني عباس عراقجي.

وجرى خلال في الاستقبال بحث العلاقات الثنائية، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.

إلى ذلك، حضر الاستقبال مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار الوزير محمد اليحيى، ومدير عام الإدارة العامة للدول الآسيوية ناصر آل غنوم، والمستشار بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.

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