ترامب يعلن موعد لقائه مع بوتين في السعودية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأحد، إنه يعتقد بأنه قد يلتقي "قريبا جدا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأضاف ترامب للصحفيين أنه يعمل بجد لتحقيق السلام، معبرا عن اعتقاده بأن بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يريدان وقف القتال.

وجاءت تعليقات ترامب في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وروسيا لإجراء محادثات أولية في السعودية في الأيام المقبلة.

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، قد قال إنه سيتوجه إلى السعودية من أجل بحث القمة مع روسيا الهادفة لإيجاد حل للأزمة في أوكرانيا.

وأوضح ويتكوف: "سأتوجه إلى السعودية رفقة مايك والتز (مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي دونالد ترامب) من أجل بحث القمة مع روسيا. آمل أن نحقق تقدما في محادثاتنا بشأن روسيا وأوكرانيا".

من جانبه قلل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، من التوقعات بتحقيق انفراجة في المحادثات المقبلة مع مسئولين روس بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصرّح في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بأن "عملية السلام ليست أمرا يتم في اجتماع واحد".

على صعيد متصل وصل وفد أوكراني إلى السعودية لعقد اجتماعات استعدادا لزيارة محتملة للرئيس زيلينسكي، حسبما قال وزير أوكراني مساء أمس الأحد.

وقالت صحيفة "كوميرسانت الروسية" إنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات بشأن أوكرانيا بمشاركة روسيا يوم الثلاثاء في العاصمة السعودية الرياض.

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