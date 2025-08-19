الشباب والرياضة: حملة على 60 حمام سباحة بالجيزة لضمان تطبيق الأكواد وعناصر السلامة

أطلق الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، حملة موسعة لمتابعة أكثر من 60 حمام سباحة بمراكز الشباب والأندية على مستوى المحافظة، ضمن توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية على حمامات السباحة خلال موسم الصيف.

بدأ محمود الصبروط جولة موسعة شملت عددًا من حمامات السباحة يرافقه الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب ومحمد عبد العال مدير الإدارة الاستراتيجية وذلك للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الأكواد والاشتراطات الفنية والصحية المعتمدة، وتوافر جميع عناصر الأمن والسلامة، من فرق إنقاذ مدربة، وصناديق إسعافات أولية، وتجهيزات للتعامل مع الإصابات الطارئة، بالإضافة إلى التأكد من جودة ونظافة المياه، ووجود طاقم طبي أو ممرض خلال فترات التشغيل الرسمية.

كما انطلقت في نفس اليوم حملات متابعة موسعة بجميع الإدارات الفرعية، حيث بدأت إدارات أكتوبر، الهرم، بولاق، العمرانية، منشأة القناطر، أبو النمرس، شمال الجيزة، العجوزة، الدقي، في المرور الميداني على حمامات السباحة التابعة لها للتأكد من توافر الاشتراطات الفنية والصحية وضوابط الأمن والسلامة.

وشملت الحملات عددًا من الأندية والمراكز الكبرى بالمحافظة، من بينها نادي الصيد، نادي 6 أكتوبر، نادي التوفيقية، نادي الترسانة، طلعت حرب، الإعلاميين، الشيخ زايد حيث جرى التأكد من جاهزية حمامات السباحة بها والتزامها الكامل بالضوابط المنظمة.

وأكد الصبروط أن الوزارة حريصة على ضمان تقديم خدمات آمنة وذات جودة عالية لجميع المواطنين، مشددًا على أن أي حمام سباحة عام أو خاص يثبت عدم التزامه بالضوابط المقررة سيتم اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة حياله، والتي قد تصل إلى الغلق الفوري، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتنمية المحلية.



وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه الحملات لن تقتصر على اليوم فقط، بل ستستمر بشكل دوري لضمان أعلى معدلات الأمان وحماية مرتادي حمامات السباحة من الأطفال والكبار على حد سواء.

وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يشهدان ثاني حفلات ليالي بشبابها الصيفية

فيما شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمدينة الرياضية بمحافظة بورسعيد وبحضور اللواء محب حبشي والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ثاني الحفلات الصيفية التي يقوم بتنظيمها اتحاد "بشبابها" وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للمدن الشبابية وإدارة البرلمان والتعليم المدني ومديرية الشباب والرياضة والتي اشتملت على العديد من الفقرات الموسيقية والفنية المتنوعة والتي شهدت تفاعلا وإقبالا كبيرا من قبل الشباب الحاضرين للاحتفالية من مختلف محافظات الجمهورية والتي شهدت حضورا شبابيا كبيرا.

وأكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أننا بالوزارة دائمًا ما نؤمن بأن الترفيه حق لكل شاب مصري بلا استثناء كما تعد الاحتفالات الصيفية التي يقوم بتنظيمها اتحاد بشبابها تحت مظلة الوزارة فرصة مميزة للشباب للمشاركة والتفاعل في أجواء تجمع بين الفن والأنشطة الهادفة.

و خلال كلمته رحب اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكِّدًا سعادته بالمشاركة في هذه الأمسية الفنية المبهجة، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع محافظة بورسعيد، تحت شعار "ليالي بشبابها - اتحاد بشبابها "، لنحتفي جميعًا بروح الإبداع والطاقة والحيوية التي يحملها شباب مصر.

وتوجه محافظ بورسعيد بتحية تقدير وإعزاز لمعالي وزير الشباب والرياضة، ولجميع العاملين بالوزارة، على جهودهم الكبيرة ودعمهم المتواصل لشباب مصر في كل المحافظات، من خلال المبادرات والبرامج التي تفتح أمامهم آفاق الإبداع والعمل، وتمنحهم الفرص الحقيقية لصقل مواهبهم وبناء قدراتهم.

