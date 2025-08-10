عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد الكيانات الشبابية بعد تشكيله الجديد، عقب انضمام عدد من الكيانات الشبابية مؤخرًا إلى الاتحاد.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تشكيل المجلس بتكوينه الجديد يعكس حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتعزيز التنسيق بين الكيانات المختلفة، بما يسهم في دعم المبادرات الوطنية والمشروعات القومية التي تستهدف الشباب.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الكيانات الشبابية بتشكيله الجديد

وأشار إلى أن اتحاد الكيانات يعد منصة حيوية للتواصل بين الدولة وشبابها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وإشراكهم في مواقع التأثير وصناعة القرار.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الكيانات الشبابية بتشكيله الجديد

أشرف صبحي يلتقي رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، بجانب الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين في المجالين الشبابي والرياضي، بما يفتح آفاقًا جديدة لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تخدم الشباب.

أشرف صبحي يلتقي رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.