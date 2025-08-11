الإثنين 11 أغسطس 2025
أشرف صبحي يلتقي القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري

أشرف صبحي يلتقي القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد السكندري، وذلك لبحث مستجدات أعمال التطوير التي تمت في المقر الجديد للنادي السكندري، والذي تم إنشاؤه لاستيعاب مزيد من الأعضاء بالنادي، وأيضًا إنشاء العديد من الملاعب الرياضية لتحقيق وتلبية متطلبات الأعضاء.

وقال وزير الشباب والرياضة إنه وفقًا لسياسة الوزارة بالوقوف بجانب أندية مصر ودعمها  لتحقيق الاستقرار/ قائلا: “حرصنا علي لقاء القائم بأعمال رئيس نادي الاتحاد، ولن نتوانى في تقديم كل الدعم للنادي السكندري بما يتماشى مع الأطر القانونية”.

أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة اتحاد الكيانات الشبابية بتشكيله الجديد

فيما عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مع مجلس إدارة اتحاد الكيانات الشبابية بعد تشكيله الجديد، عقب انضمام عدد من الكيانات الشبابية مؤخرًا إلى الاتحاد.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن تشكيل المجلس بتكوينه الجديد يعكس حرص الوزارة على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، وتعزيز التنسيق بين الكيانات المختلفة، بما يسهم في دعم المبادرات الوطنية والمشروعات القومية التي تستهدف الشباب.

وأشار إلى أن اتحاد الكيانات يعد منصة حيوية للتواصل بين الدولة وشبابها، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتمكين الشباب وإشراكهم في مواقع التأثير وصناعة القرار.

أشرف صبحي يلتقي رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، باللواء مهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

شهد اللقاء مناقشة آليات تعزيز التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتبادل الخبرات بما يسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، بجانب الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الجانبين في المجالين الشبابي والرياضي، بما يفتح آفاقًا جديدة لتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة تخدم الشباب.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي حرص وزارة الشباب والرياضة على بناء شراكات فاعلة مع مختلف الهيئات والمؤسسات الوطنية، بما يدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

