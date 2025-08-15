الصبروط يطلق مبادرة اجتهدنا ونستحق في عامها الثاني لتكريم المتفوقين بالجيزة

أطلق الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة مساء الخميس مبادرة "اجتهدنا ونستحق" للسنة الثانية لتكريم المتفوقين علميًّا بمختلف المراحل الدراسية من مركز تنمية شبابية الشيخ زايد التابع لإدارة شباب أكتوبر والشيخ زايد.



حضر تدشين المبادرة الدكتورة إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، الدكتور عثمان عاصم رئيس مجلس إدارة المركز ومديري الإدارات المركزية والفرعية بالمديرية وأعضاء مجلس إدارة المركز وسط حشد كبير من أولياء الأمور وأعضاء الجمعية العمومية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتأتى المبادرة تاكيدًا للدور المجتمعي والخدمي الذى تقدمه الهيئات التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للنشء والشباب وفقًا لإستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.



وفي هذا الصدد، أكد الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، أن فكرة تكريم المتفوقين علميًّا للسنة الثانية على التوالي تأتي انطلاقًا من اهتمام القيادة السياسية بالعلم وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار عام 2019 عام تطوير التعليم تقديرًا لدور واهمية العلم والتعليم فى بناء الشخصية وتنمية ونهضة الأمم، وانطلاقًا من توجيهات القيادة السياسية حملت وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على عاتقها استراتيجية بناء الانسان والشخصية المتكاملة للنشء والشباب منهجًا جديدًا ورؤية واضحة لمراكز الشباب والأندية بالإضافة لدورها فى تقديم الخدمات والمشاركة المجتمعية.



وأضاف الصبروط، ان مبادرة " اجتهدنا ونستحق" تنفذ وفقًا لجدول زمني لتشمل جميع مراكز شباب وأندية محافظة الجيزة ويتم خلالها دعوة المتفوقين علميًا بالمراحل الدراسية المختلفة وأسرهم، ودعوه رموز وأعيان كل قرية أو حي أو منطقة سكنية للمبادرة، بالشكل الذي يساعد على انتشار وتعميم المبادرة بما حقق أهداف متعددة منها التسويق المباشر والغير مباشر للبرامج والأنشطة لتوسيع قاعدة الممارسة وزيادة عدد المستفيدين من الأنشطة والبرامج التي تقدمها وزارة الشباب والرياضه من خلال مراكز الشباب، كما تساهم فى زيادة الأعضاء والمترددين بالمراكز والأندية.

وبدوره تحدث أيمن خليل نائبًا عن المحافظ على أهمية هذه المبادرات التي تحث الشباب على التفوق وأثنى على مديرية الشباب والرياضة بالجيزة والتي تعمل دائمًا خارج الصندوق ولمصلحة النشء والشباب بجميع المبادرات المتنوعة التي تطلقها بشتى المجالات.



كما تطرق إلى قضية الوعي وأهميتها لكى نصل بشبابنا إلى ما نصبوا إليه من شباب واعٍ مدرك لحقيقة ما يدور حوله قادر على الحفاظ على مقدرات الوطن، وشكر خلال كلمته أولياء أمور الطلاب.

يذكر ان مبادرة "اجتهدنا ونستحق" والتي انطلقت من نادي حدائق الأهرام بالعام الماضي وتردد على احتفالاتها ما يزيد عن 170 ألف مشارك ومتردد ، سوف تنفذ هذا العام في 150 مركز شباب وناديًا بمحافظة الجيزة وفق جدول زمني معد من قِبل مراكز شباب وأندية الجيزة.



وأشرف على الاحتفالية د.إيمان رمضان وكيل المديرية لشؤون الشباب، رشا فاروق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، فاطمة يسري مدير إدارة اكتوبر والشيخ زايد، د.مختار محمد مدير تنفيذي مركز تنمية شبابيه الشيخ زايد، إلهام ذكي مدير مركز تنمية شبابية الحي السادس، نقلها إدارة العلاقات العامة والإعلام.



قدم الاحتفالية من نشء الجيزة شكران حسين، وشارك بالاحتفالية بالاستقبال جواله مركز تنمية شبابية الحي السادس والشيخ زايد، وشارك بالتنظيم فريق كيان شباب eye الجيزة.

