وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان معسكر مشروع شباب “YLY”

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء أركان حرب محب حبشى، محافظ بورسعيد، والبرلماني محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فاعليات معسكر شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضة “YLY”، والمقام بالمدينة الرياضية ببورسعيد.

يشارك في المعسكر ٢٠٠ شاب وفتاة من المنضمين حديثًا لـ “YLY” في الموسم السابع بمحافظة بورسعيد.

يأتى هذا المعسكر التدريبي ضمن الخطة المركزية للمشروع، خلال الموسم السابع والتى يتم تنفيذها بجميع المحافظات، وذلك لتدريب الشباب على المهارات المختلفة، وتقديم تدريبات تخص اللجان، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وأشاد وزير الرياضة بأهداف المشروع والتي تعمل على إرساء قواعد العمل التطوعي، والأسس والمعايير والأهداف والرؤى التى يسير على خطاها المشروع.

وأشاد الوزير بسعى إدارة المشروع لإكساب الشباب المهارات المطلوبة لتطبيق رؤية القيادة السياسية، واهتمام الدولة المصرية بالشباب، وجعل الأولوية لهم فى كل شيء، بالإضافة لنقل الخبرات من شهاب جمال الدين مدير المشروع بالوزارة، فى التوجيه نحو الفكر المختلف ليظهر المشروع بشكل متميز دائما.

من ناحيته أشاد محافظ بور سعيد، بمشروع شباب يدير شباب "YLY" والجهود الكبيرة التي يقدمها الشباب مع المحافظة، في تنظيم مختلف الفعاليات والتى تعود بالنفع على المجتمع، وأيضا في التصدي للشائعات وأنهم حائط الصد للمغرضين، مؤكدًا علي حرص الدولة علي تمكين الشباب وأنها أصبحت رؤية وإستراتيجية للدولة، وهو ما نراه فى الوقت الحالي.

