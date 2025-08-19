الثلاثاء 19 أغسطس 2025
تشييع جثمان شقيقة المشير أبو غزالة من مسجد المواساة بالاسكندرية

شيع العشرات من أهالي محافظة الإسكندرية اليوم الثلاثاء، جثمان رجاء عبد الحليم أبو غزالة، شقيقة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق، من أمام مسجد المواساة بمنطقة باب شرق بالإسكندرية عقب صلاة الجنازة عليه.

عضو اتحاد الغرف: تطبيق قانون الإيجار الجديد يضر التجار ويزيد من أعبائهم

الأنبا بقطر يدشن أواني في كنيسة القديس بولس بإيبارشية ديرمواس

وخيمت حالة من الحزن والبكاء بين أسرة الراحلة مرددين الدعوات وقراءة القرآن.

وكتب عمر سيد عبر صفحته الشخصية: إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجة عمنا الحاج عبد العزيز محمود عبد المنعم، المغفور لها بإذن الله الحاجة رجاء عبد الحليم أبو غزالة شقيقة المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع الأسبق، وقريبة ونسيبة عائلات حمزة وعبد المنعم بالبحيرة والإسكندرية، وصلاة الجنازة الثلاثاء 19 أغسطس بمسجد المواساة بالإسكندرية بعد صلاة الظهر والدفن بالناصرية.

 

ونعى العديد من أصدقاء الأسرة وفاة الراحلة، داعين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان، وأن يرحمها الله ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته.

