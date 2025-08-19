الأنبا بقطر يدشن أواني في كنيسة القديس بولس بإيبارشية ديرمواس

صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة القديس بولس الرسول في عزبة حنا التابعة لإيبارشية ديرمواس.

وخلال القداس دشن نيافة الأنبا بقطر عددا من الأواني لخدمة المذبح بكنيسة القديس بولس الرسول، كما تفتقد عددًا من الأسر من أبناء الكنيسة في منازلهم.

الأنبا إيلاريون يرسم شمامسة جدد للخدمة في إيبارشية البحيرة

صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحيرة للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء بدمنهور، وعقب صلاة الصلح أدى صلوات رسامة ٢٨ من أبناء الكنيسة ذاتها شمامسة في رتبة إبصالتس(مرتل).

عقب انتهاء صلاة القداس الإلهي، تفقد نيافة الأنبا إيلاريون الكنيسة ومنشآتها، كما التقى مع زوجات الآباء كهنة الكنيسة.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وخورس شمامستها، وأعداد من شعب الكنيسة.

إيبارشية فرنسا تحتفل بصوم السيدة العذراء على طريقتها

نظمت إيبارشية باريس وشمالي فرنسا للأقباط الأرثوذكس، احتفالها السنوي بصوم السيدة العذراء مريم والدة الإله، وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة رافائيل، بدراڤي (مقر المطرانية).

وشارك نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، مع نيافة الأنبا مارك أسقف الإيبارشية المحتفلة، في صلوات رفع بخور عشية تلتها مشاركة نيافتهما في تسابيح وتماجيد خورس الشمامسة التي صاحبت الدورة.

وطاف الموكب الاحتفالي المهيب أرجاء الكاتدرائية وامتد إلى الشوارع المحيطة، وسط حشد كبير من أبناء الإيبارشية.

