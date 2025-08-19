إسبانيا تستقبل جنود ورجال الإطفاء الأوروبيين لمكافحة الحرائق

تنشر إسبانيا 500 جندي إضافي، ويرسل الحلفاء الأوروبيون على وجه السرعة رجال إطفاء ومعدات لدعم فرق الطوارئ التي تُكافح حرائق الغابات في جميع أنحاء البلاد، وفقا لصحيفة لابانجورديا الإسبانية.

يرتفع عدد العسكريين الإسبان الذين يُساعدون رجال الإطفاء المحليين إلى حوالي 4000

وأشارت الصحيفة إلى أنه بهذه التعزيزات، يرتفع عدد العسكريين الإسبان الذين يُساعدون رجال الإطفاء المحليين إلى حوالي 4000، وحتى مع هذا الدعم الإضافي، صعبت درجات الحرارة المرتفعة محاولات إخماد حريق أتى بالفعل على مساحات أكبر من أى حريق آخر في إسبانيا في السنوات الأخيرة.

تعتبر السلطات أن 23 حريقًا نشطًا خطيرة للغاية، ويقع العديد من أكثرها إثارة للقلق في شمال غرب البلاد، وتواجه شبه الجزيرة الأيبيرية بعضا من أكثر حرائق الغابات تدميرا في جنوب أوروبا، التي تشهد أحد أسوأ مواسم الحرائق في الآونة الأخيرة، حيث تختنق المنطقة تحت وطأة حرارة تهدد الحياة.

خطر حرائق مرتفع للغاية أو شديد

حذرت السلطات من أن الوضع قد يتفاقم بسرعة: فقد حذّرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية من "خطر حرائق مرتفع للغاية أو شديد" في جميع أنحاء البلاد.

وتجمع سكان، بعضهم مسلح بأغصان أشجار، للمساعدة في إخماد حريق غابة في فيجا داس ميس، إسبانيا، السبت الماضي.

وصرحت وزيرة الدفاع مارجريتا روبليس لإذاعة كادينا سير بأن وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية "لم تشهد شيئًا مماثلًا خلال عملها الممتد لعشرين عامًا"، مضيفة "لن نتمكن من إنهاء هذا الوضع حتى تنحسر موجة الحر"، مضيفةً أن حرائق هذا العام "تتميز بخصائص مختلفة بسبب تغير المناخ".

وانخفضت درجات الحرارة في جاليسيا بعد أن وصلت إلى ما يقرب من 43 درجة مئوية عند نقطة ذروة موجة الحر.

وصرح خافيير رودريجيز، مسؤول وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، بأن موجة الحر الحالية، ستستمر لأكثر من أسبوعين، مما يجعلها ثالث أطول موجة منذ عام 1975، وهو العام الذي بدأ فيه هذا النوع من جمع البيانات.

ووصلت درجات الحرارة إلى 45 درجة مئوية في خيريز على الحدود، جنوب إسبانيا.

احتمالية ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي

أظهرت التحليلات أن تغير المناخ زاد من احتمالية ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي، مما ساهم في شدة حرائق الغابات هذا الصيف بجعل النباتات أكثر جفافًا وأكثر عرضة للاشتعال.

وتسببت الحرائق في مقتل ثمانية أشخاص على الأقل في الأيام الأخيرة في جنوب أوروبا، بعضهم في حوادث مرورية، وإصابة كثيرين آخرين، من بينهم رجال إطفاء.

ووفقًا لبيان صادر عن خدمات الإطفاء في اليونان، لم يُحدد موقع النيران، كان رجال الإطفاء يُكافحون 14 حريقًا مشتعلًا، وفي البرتغال، كان رجال الإطفاء يُكافحون عدة حرائق غابات، حيث توفي رجل إطفاء في حادث مروري أثناء توجهه إلى حريق، وفقًا لما ذكرته السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي إسبانيا، قُتل عامل طوارئ كان يُساعد في إخماد الحرائق عندما انقلبت سيارته وسقطت من منحدر شديد الانحدار في إسبينوسو دي كومبلودو، شمال غرب البلاد، وفقًا للسلطات الإقليمية.

أتت الحرائق على أكثر من 344 ألف هكتار من الأراضي

وأشارت الصحيفة إلى أن حجم الدمار فى إسبانيا هائل، فقد أتت الحرائق على أكثر من 344 ألف هكتار من الأراضي حتى الآن هذا العام، وهى أعلى كمية سنوية في البلاد منذ عام 2006، وفقًا لبيانات الاتحاد الأوروبى.

أعلنت وحدة الطوارئ العسكرية الإسبانية أن نحو 1400 جندي ينفذون بالفعل "هجوما مباشرا" لمكافحة النيران، وأن 2000 آخرين يؤدون أدوار الدعم. وصرح رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، أن إرسال 500 جندى إضافى سيعزز الجهود، ويرفع العدد الإجمالى إلى حوالي 4000، باستثناء رجال الإطفاء المحليين.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.