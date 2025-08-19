حجز طرفي مشاجرة استخدموا خلالها الزجاجات في الشروق

أمرت نيابة الشروق بحجز طرفي مشاجرة استخدموا خلالها الزجاجات وعصى خشبية بسبب مشادة كلامية بين الطرفين أثناء افتتاح محل بمدينة الشروق، 24 ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

مشاجرة بالزجاجات والعصي الخشبية بالشروق

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة.



وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 6 أشخاص، وطرف ثان 6 أشخاص جميعهم مقيمون بدائرة القسم، بسبب مشادة كلامية بين الطرفين أثناء إفتتاح محل خاص بأحد الأشخاص من الطرف الثانى تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالسب والضرب مُستخدمين زجاجات وعصى خشبية.

