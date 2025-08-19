رئيس الأكاديمية العربية: الإعلام قوة فاعلة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء

أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن الإعلام العربي اليوم أمام فرصة تاريخية للتحول من دور المتلقي إلى دور الصانع والمبادر، ومن مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج والإبداع.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح النسخة الثانية من قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي، التي تُعقد بمدينة العلمين الجديدة تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، ورئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

وأشار رئيس الأكاديمية إلى أن انعقاد القمة يأتي تجسيدًا للإيمان الراسخ بأن الإعلام قوة فاعلة في بناء الوعي وترسيخ الهوية وتعزيز الانتماء، كما يعكس قناعة بأن الشباب العربي هو الركيزة الأساسية للحاضر وأمل المستقبل.

وأوضح "عبد الغفار" أن النسخة الأولى من القمة أثبتت أن اجتماع العقول الشابة مع الخبرات الثرية يمكن أن يصنع مبادرات حقيقية ويترك أثرًا ملموسًا على أرض الواقع، لافتًا إلى أن توصيات القمة تحولت إلى برامج تدريب وحملات توعية ومشاريع تعزز الابتكار والمواطنة الرقمية.

وأعلن عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات عربية رائدة، مؤكدًا أن هذه الشراكات ستفتح آفاقًا واسعة للعمل المشترك من أجل خدمة أهداف القمة وتمكين الشباب المبدع.

ودعا رئيس الأكاديمية الشباب إلى الاستفادة من الجلسات وورش العمل والحوارات التي ستقدمها القمة، مؤكدًا أن القمة تمثل منصة رائدة لتحقيق تحول الإعلام العربي.

