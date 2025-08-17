طب بيطري القليوبية يضبط 3.7 طن دهون وممبار فاسد ومجهول المصدر (صور)

واصلت مديرية الطب البيطري في القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملاتها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال وأماكن بيع وتداول الأغذية ذات الأصل الحيواني.

منتجات حيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية

وأسفرت الحملة التي شملت نطاق الخصوص ومركز الخانكة القليوبية عن ضبط 3.7 طن منتجات حيوانية مجهولة المصدر، تمثلت في:17 برميل ممبار بدون بيانات، سعة البرميل 100 كجم، بإجمالي 1.7 طن، و2 طن دهون حيوانية وبوش مجهول المصدر.



كما جرى تحرير محضرين سحب عينات لإرسالها إلى المعامل المختصة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قاد الحملة الدكتور محمد رفعت، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية.



ضبط 3.7 طن منتجات حيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية،فيتو

ضبط 3.7 طن منتجات حيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية،فيتو

ضبط 3.7 طن منتجات حيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية،فيتو

ضبط 3.7 طن منتجات حيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية،فيتو

ضبط 3.7 طن منتجات حيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية،فيتو

ضبط 3.7 طن منتجات حيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.