ضبط عنصرين إجراميين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في القليوبية

نجحت مديرية أمن القليوبية، في ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وذلك بإنشاء كيانات مشروعة عن طريق تأسيس أنشطة تجارة وشراء عقارات، وتم ضبط المتهمين، والتحفظ على الممتلكات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد برصد عنصرين اجراميين تخصصا في الاتجار في المخدرات بإنشاء أنشطة تجارية وشراء عقارات ودراجات وسيارات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث توصل إلى أن المتهمين يقومان بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتها إخفاء مصدرها وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والدراجات النارية، وتم ضبطهما وقدرت أعمال غسل الأموال بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

