رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية "كن مستعدا"

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات المبادرة الرئاسية "كن مستعداا" والتي ينظمها مركز التطوير المهني بجامعة بنها، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أيمن فريد نائب وزير التعليم العالي.

جاء ذلك بحضور الدكتور علي عبد العزيز القائم بأعمال عميد كلية هندسة شبرا، والدكتورة سحر عبد الرحمن مديرة مركز التطوير المهني بالجامعة.

رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسيه " كن مستعدا"

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية نحو تمكين الشباب وتأهيلهم بالمهارات الشخصية والمهنية المطلوبة لسوق العمل المحلي والدولي، بالإضافة إلى بناء قدرات طلاب الجامعات وتنمية مهاراتهم لخلق جيل قادر على المنافسة والابتكار في بيئة عمل متغيرة وسريعة النمو.

وأضاف" الجيزاوي " أن التكنولوجيا ليست حكرا على كلية بعينها بل تأتي من خلال المهارات المكتسبة لذلك تسعى الجامعة إلى استثمار مهارات الطلاب وتطويرها من خلال المراكز المختلفة بالجامعة.

ومن جانبها قالت الدكتورة سحر عبد الرحمن: إن مركز التطوير المهني قام باستقبال الطلاب وتوفير بيئة تدريبية متكاملة لهم تساعدهم في تنمية مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل، وإعدادهم لمستقبل مهني واعد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.