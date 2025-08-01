طريقة عمل مربى التين فى خطوات بسيطة وأحلى من الجاهزة

طريقة عمل مربى التين، مربى التين من أنواع المربى الشهيرة على مستوى العالم وهى تعتبر مربى منزلية لأنها تحضر دائما فى المنزل.

وطريقة عمل مربى التين، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت فى طرق تحضيرها فى المنزل فى موسم التين حتى تكون طازجة حيث تحشر بكميات كبيرة ويتم تخزينها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل مربى التين.

مكونات عمل مربى التين:-

كيلو جرام من التين الطازج مغسول ومقطع

500 جرام من السكر يمكن زيادة أو تقليل الكمية حسب الرغبة

عصير نصف ليمونة

كوب ماء صغير اختياري لتسهيل الطهي

عود قرفة اختياري لإضافة نكهة مميزة

طريقة عمل مربى التين:-

اغسلي التين جيدا وقومي بتقطيعه إلى نصفين أو أرباع حسب الحجم.

في قدر كبير، ضعي التين والسكر وعصير الليمون، ثم اتركي الخليط لمدة ساعة تقريبًا حتى يذوب السكر ويخرج التين عصيره الطبيعي.

ضعي القدر على نار متوسطة، وأضيفي كوب الماء إذا كان الخليط سميك جدا.

اتركيه يغلي مع التقليب المستمر.

يمكنك وضع عود قرفة في الخليط للحصول على نكهة مميزة اختياري.

أثناء الطهي، اهرسي بعض حبات التين بالشوكة أو الخلاط اليدوي للحصول على قوام أنعم إذا رغبتي بذلك.

اتركي المربى على نار هادئة لمدة 40 – 60 دقيقة حتى يصبح القوام سميك.

عقمي برطمانات زجاجية نظيفة وجافة، ثم اسكبي فيها مربى التين وهو ساخن، وأغلقيها بإحكام.

اتركي البرطمانات لتبرد تماما، ثم خزنيها في مكان جاف أو في الثلاجة للحفاظ عليها لفترة طويلة.

اختيار التين الناضج والحلو يعطي طعم أفضل للمربى.

يمكن إضافة القليل من الفانيليا أو الزنجبيل المبشور لتغيير النكهة.

لتجنب تبلور السكر، قلبي الخليط جيدا أثناء الطهي.

اختبري جاهزية المربى بوضع قليل منه على طبق بارد، إذا تجمد ولم يسيل فهو جاهز.

طريقة عمل مربى التين

فوائد التين للصحة

والتين من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وقيمتها الغذائية عالية، ومن فوائد التين:-

التين غني بالألياف التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويعزز صحة الجهاز الهضمي، كما يحتوي على إنزيم يدعى فيكين يساعد في هضم البروتينات.

يحتوي التين على كميات كبيرة من البوتاسيوم الذي يعمل على موازنة نسبة الصوديوم في الجسم، مما يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع.

بفضل احتوائه على الكالسيوم والمغنيسيوم، فإن التين يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشتها، خاصة عند النساء بعد سن اليأس.

على الرغم من طعمه الحلو، إلا أن التين يحتوي على ألياف تساعد على إبطاء امتصاص السكر، مما يجعله مفيد لمرضى السكري إذا تم تناوله بكميات معتدلة.

يساعد التين على خفض مستويات الكوليسترول الضار، بفضل محتواه من الألياف والبوليفينولات، ما يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

يحتوي التين على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويد والبوليفينولات، التي تقي من التلف الخلوي وتقلل من الالتهابات المزمنة التي ترتبط بأمراض السرطان والقلب.

يساهم الحديد الموجود في التين المجفف بشكل خاص في الوقاية من فقر الدم، مما يجعله مفيد خاصة للنساء خلال فترة الدورة الشهرية أو الحمل.

التين غني بالماء والفيتامينات، ويمكن استخدامه في أقنعة طبيعية لترطيب البشرة ومنحها نعومة ونضارة.

مضادات الأكسدة في التين تحارب الجذور الحرة التي تسبب التجاعيد والبقع الداكنة، مما يساعد في تأخير علامات التقدم في السن.

خصائص التين المضادة للبكتيريا والالتهابات تساعد في تقليل البثور والاحمرار الناتج عن حب الشباب.

يستخدم التين في بعض مستحضرات العناية بالشعر لأنه يغذي فروة الرأس ويقوي الشعر من الجذور، ويمنحه لمعان طبيعي.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.