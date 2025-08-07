جامعة القناة تعلن نتيجة بكالوريوس التمريض بنسبة نجاح 95% وتكرم الأوائل

أعلنت جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس التمريض للعام الجامعي الحالي، محققة نسبة نجاح عامة بلغت 95%، في مؤشر يعكس التميز الأكاديمي والانضباط العلمي الذي تشهده الكلية.

تقديم التهنئة للطلاب والخريجين الجدد

ووجه الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة القناة، التهنئة إلى الطلاب الأوائل وجميع خريجي كلية التمريض، مشيدًا بجهودهم والتزامهم خلال سنوات الدراسة.

وأكد رئيس جامعة القناة الأهمية المتزايدة لمهنة التمريض في المنظومة الصحية، لما تمثله من ركيزة أساسية في تقديم الرعاية الصحية، ودورها الحيوي في تلبية احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا، في ظل التوسع في الخدمات الطبية والطلب المتنامي على الكوادر التمريضية المؤهلة.

حصول الطلاب العشرة الأوائل على تقدير عام امتياز

وفي كلمته، أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس جامعة القناة لشئون التعليم والطلاب، أن جميع الطلاب العشر الأوائل حصلوا على تقدير عام "ممتاز مع مرتبة الشرف"، وهو ما يعكس مستوى الجدية والالتزام لدى الطلاب، وكذلك فاعلية المنظومة التعليمية بكلية التمريض، التي تحرص على الدمج بين الجوانب العلمية والعملية لإعداد خريجين ذوي كفاءة مهنية عالية.

أسماء الطلاب العشرة الأوائل

وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الله، عميد كلية التمريض، أسماء الطلاب الأوائل من المركز الأول حتى الخامس، وهم: الطالبة فاطمة حسن السيد حسن في المركز الأول، تلتها الطالبة ميرنا أحمد سليمان علي في المركز الثاني، ثم الطالبة فاطمة علي ربيع علي في المركز الثالث، والطالبة وسام محمد سالمان صالح في المركز الرابع، والطالبة إسراء سليمان إبراهيم محمد في المركز الخامس.

كما أعلنت الدكتورة منى حسن، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أسماء الطلاب الحاصلين على المراكز من السادس حتى العاشر، وهم الطالبة آية محمد أبو النجا أبو أنجا في المركز السادس، تليها الطالبة حسناء مجدي حسن أحمد في المركز السابع، والطالبة نورهان جمال أبو الفضل في المركز الثامن، والطالبة نورهان ياسر شحاتة أحمد في المركز التاسع، وأخيرًا الطالبة رضوى السيد سعيد علوي في المركز العاشر، وذلك في إطار حرص الكلية على تكريم التميز وتشجيع النماذج الطلابية المشرفة.

ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود جامعة قناة السويس لدعم التفوق العلمي، وتعزيز منظومة التمريض الأكاديمي والمهني، بما يتماشى مع المعايير الحديثة ومتطلبات سوق العمل الصحي المتطور.

