إصابة طفل في حادث انفجار أنبوبة لحام بالإسماعيلية

أصيب طفل يبلغ من العمر 12 عاما، بحروق جراء اشتعال مقطورة نقل ثقيل بسبب انفجار أنبوبة أكسجين، بإحدى ورش اللحام بمركز ومدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية.

وكانت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، تلقت إخطارا يفيد إصابة طفل في الثانية عشر من عمره جراء تعرضه لحروق شديدة، نجمت عن اشتعال مقطورة سيارة نقل ثقيل أمام ورشة لحام أثر انفجار أنبوبة أكسجين، وقعت بقرية توفيق التابعة لمركز ومدينة التل الكبير.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته، ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بقوات الحماية المدنية

ودفعت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الناجم عن الانفجار، حيث تمت السيطرة عليه دون وقوع إصابات أخرى.



كما تم نقل المصاب بواسطة الاهالى إلى مستشفى حميات التل الكبير.

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصاب هو طفل يدعي محمد طارق عبد الحليم يبلغ من العمر 12 عاما من كفر أباظة مصاب بحروق فى الوجه والذراع اليسرى من الدرجة الثالثة بنسبة 36 %.

