جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجندي في معارك شمال غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن ضابطًا وجنديًّا من جيش الاحتلال الإسرائيلي أصيبا بجروح متوسطة خلال معارك دارت شمال قطاع غزة.

أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ضابط بجروح متوسطة، وجندي آخر بجروح طفيفة في معركة جرت شمال قطاع غزة يوم الإثنين.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال إلى أنه تم إجلاء المصابَين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجرى إبلاغ عائلتيهما.

 

تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة

ولم تذكر المصادر العبرية تفاصيل إضافية حول طبيعة الاشتباكات أو حالة المصابين، في حين تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أسابيع.

 

مبادرة الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة

وكشفت مصادر مصرية لقناة الحدث أن إسرائيل ستقدم ردها الرسمي بشأن الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة قبل نهاية الأسبوع الجاري، في وقت تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد مخرج للأزمة.

المقترح الذي صاغته مصر وقطر بدعم أمريكي يتضمن عدة بنود، من بينها وقف مؤقت للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، إعادة تموضع للقوات الإسرائيلية، إدخال المساعدات الإنسانية بشكل أوسع، وتبادل جزئي للأسرى.

 

ترقب فلسطيني لحماية سكان غزة من التهجير

وفي المقابل، أعلنت حركة حماس موافقتها على المبادرة، ووصفتها بأنها بداية طريق نحو حل شامل يضع حدًّا للتصعيد ويحمي سكان غزة من التهجير.

