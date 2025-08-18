الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يقتحم شارع القدس في مدينة البيرة بالضفة الغربية

قوات الإحتلال، فيتو
قوات الإحتلال، فيتو

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شارع القدس في مدينة البيرة، بالضفة الغربية.

 

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بحرق قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل في مخيم نور شمس بطولكرم.

في غضون ذلك، قالت صحيفة «واللا» العبرية، نقلا عن مصادر إن نحو 80 ألف جندي إسرائيلي سيشاركون في محاصرة مدينة غزة.

وأضافت «واللا»، عن مسئول عسكري مطلع: عملية احتلال مدينة غزة ستكون واسعة وستشكل خطرا كبيرا على جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

خطة إسرائيل لـ احتلال غزة

 وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، أن رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي صادق على خطة عسكرية تستهدف احتلال قطاع غزة، في خطوة تعد الأخطر منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

وبحسب التقارير، من المقرر أن يقوم كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال بالتصديق النهائي على الخطة خلال الأيام المقبلة، على أن يعقد المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" اجتماعًا حاسمًا قبل نهاية الأسبوع.

 

إخلاء مدينة غزة

 وذكرت الإعلام العبري أن الخطة تتضمن إخلاء مدينة غزة خلال أسبوعين، تمهيدًا للمرحلة الجديدة من العمليات العسكرية التي يخطط لها جيش الاحتلال  الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد الضغوط الدولية لوقف الحرب، فيما تصر الحكومة الإسرائيلية على توسيع عملياتها العسكرية داخل القطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال أعلام فلسطينية احتلال مدينة غزة الضفة الغربية بنيامين نتنياهو خطة إسرائيل رئيس أركان الاحتلال الاسرائيلي

مواد متعلقة

إصابة 22 من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط غزة

قوات الاحتلال تحرق منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم

الاحتلال يقرر إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس عقب اعتراف باريس بدولة فلسطين

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بعد تصديق الرئيس، نص قانون تقنين وضع اليد

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

السيسي يصدق على قانونين جديدين

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل شهر ربيع الأول وأهم مميزاته

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads