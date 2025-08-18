وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على موافقة حماس بشأن مقترح غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن حركة حماس وافقت على مقترح وقف إطلاق النار نتيجة التهديدات الإسرائيلية باجتياح قطاع غزة، معتبرًا أن الضغط العسكري والسياسي أجبر الحركة على إبداء مرونة في موقفها.

موافقة حماس على مقترح وقف حرب غزة

تأتي هذه التصريحات عقب إعلان الوسطاء، وعلى رأسهم مصر وقطر، عن حصولهم على موافقة حماس بشأن مقترح يهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة، يشمل هدنة مؤقتة لمدة 60 يومًا، وإعادة تموضع للقوات الإسرائيلية، وتبادل جزئي للأسرى.

موقف إسرائيل ومساعي إعادة إعمار غزة

يرى مراقبون أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي قد تزيد من تعقيد أجواء المفاوضات، في وقت تحاول فيه الأطراف الإقليمية والدولية تثبيت هدنة تمهّد لحوار أوسع يشمل ملفات إعادة الإعمار وتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.

وبينما اعتبرت حماس المقترح بداية طريق نحو حل شامل، تبقى ردود الأفعال الدولية ومدى التزام الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق العامل الأبرز في تحديد مستقبل التهدئة في القطاع.

