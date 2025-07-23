محافظ الشرقية: إزالة 6 حالات بناء مخالف بالحسينية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية برئاسة المهندس محمد العوضي بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة.

وتم تنفيذ إزالة ٦حالات تعدي بمساحة ١٤ فدان و٢٠ قيراط و١١ سهم، باليوم العاشر من المرحلة الثالثة من الموجه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

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