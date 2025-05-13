الثلاثاء 13 مايو 2025
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محافظات

إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق محافظة الشرقية، وذلك بعد تنفيذ ثلاث إزالات فورية.  

إزالة تعديات على مساحة 175 مترا بالإبراهيمية في الشرقية

توجيهات رئيس الجمهورية 

 ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

 

قطع المرافق عن المخالفين 

 وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بت التنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الحملة عن إزالة ٣ حالات تعدٍ على مساحة ١٩ قيراطا و١٢ سهما بنطاق مراكز ومدن (أولاد صقر وديرب نجم). 

محافظ الشرقية يتابع أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

 وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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