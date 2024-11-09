إزالات فورية في المهد للبناء العشوائي بمركز منيا القمح في الشرقية

أكد المحاسب أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية أنه اليوم وبحضور أفراد من الإدارة الزراعية ورئيس الوحدة المحلية بقرية سنهوا ورئيس الوحدة المحلية ببنى هلال ورئيس الوحدة المحلية بالجديدة وتم الإزالة للتعديات.

إزالات في المهد واتخاذ الإجراءات

حيث قامت فرق إزالة التعديات بإزالة حالات تعدي بنواحي ميت سهيل وبيشي عامر وميت بشار، حيث تمت الإزالة حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

توجيهات المهندس محافظ الشرقية

وذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية بضرورة استمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات بناء مخالف داخل أو خارج الحيز وفي إطار ذلك يتم تطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

التنبيه بعدم المخالفة

كما تم التنبيه بعدم المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وأهابت رئاسة المركز بجميع السادة المواطنين عدم القيام بأي أعمال بناء مخالف تجنبًا لمصادرة كافة المواد والأدوات المستخدمة والمسائلة القانونية.

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