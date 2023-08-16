الأربعاء 16 أغسطس 2023
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محافظات

تنفيذ إزالات تعدي بالبناء في الشرقية

تنفيذ ازالات فورية
تنفيذ ازالات فورية للتعديات بالبناء بالشرقية، فيتو

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ  الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين. وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

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إزالة 10 حالات واسترداد 29 فدانا وإزالتين بالمهد بالحسينية شرقية

قرية شيبة التابعة لمركز الزقازيق 

وفي هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع  الوحدة المحلية بشيبة لتنفيذ حملة إزالة فورية بقرية شيبة خارج الحيز العمراني عبارة عن سور حديد مدعم بقواعد خرسانية وفرد رمال بالموقع تمهيدًا لعمل كافتريا ومزود بأنوار على مساحة 500 متر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

الوحدة المحلية بالظواهرية بمركز الحسينية 

وتوجهت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية اليوم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالظواهرية والقسم الهندسي بالوحدة المحلية بإزالة حظيرة مواشي بناحية جمعية الحمر الزراعية على مساحة قيراط تقريبًا وتم تنفيذ الإزالة كاملة بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالحسينية ومركز شرطة م أبو عمر وتطبيق القانون على المخالفين، وهو ما دفع  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  إلى التشديد على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء بدون ترخيص وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

 

إزالة بناء مخالف بالإبراهيمية 

وفي مركز الإبراهيمية حيث تم إزالة تعدي بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني لمدينة الإبراهيمية على مساحة ١٠٠ متر تقريبا واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وفي مركز فاقوس، تم تنفيذ إزالة حالة لسور من الطوب الأبيض البلوك بطول ٥٠ مترا تقريبا باسم المواطن ( س م ا ) بناحية عزبة المطالقة بإكياد البحرية وتمت الإزالة كلية على نفقة المواطن. وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة 9 حالات واسترداد 33 فدانا بالحسينية شرقية

إزالة ميزان بيسكول مخالف بالاخيوة 

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالأخيوة بإزالة بيسكول مخالف بناحية الأخيوة على مساحة ٢٠ مترا وتطبيق القانون على المخالفين. وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز أولاد صقر بإزالة بناء داخلى مخالف لشروط الترخيص  بطول 20 م داخل مطعم بالمدينة، فضلا عن إزالة بناء للدور الأول علوى على مساحة 120م مبانى بحى الصباغين بالمدينة وتطبيق القانون على المخالفين.

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اتخاذ الإجراءات القانونية تعدى على اراضى زراعية محاولة للبناء بدون ترخيص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قرية شيبة مركز الزقازيق

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