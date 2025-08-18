ترامب خلال اجتماعه مع قادة أوروبيين: يتعين علينا بحث تبادل محتمل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم خلال استقباله قادة أوروبيين في البيت الأبيض، لبحث إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إنه "سيتعين علينا بحث تبادل محتمل للأراضي" بين روسيا وأوكرانيا.

ترامب يلمح لصفقة شاملة بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف الرئيس الأمريكى، أنه "يمكن إبرام اتفاق سلام في المستقبل القريب"، كما أشار، إلى أن الجميع "يفضل وقفًا فوريًا لإطلاق النار خلال العمل على إحلال سلام دائم"، رغم أنه يدعم صفقة شاملة تنهي الحرب.

وعبر ترامب عن تفاؤله بـ"التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب"، لافتًا إلى أن "روسيا وافقت على قبول ضمانات أمنية.. وسندرس من سيقدم هذه الضمانات".

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض وقادة أوروبيون، إن "من المهم أن تمنحنا الولايات المتحدة إشارات قوية فيما يتعلق بالأمن"، في إشارات إلى الضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.

مفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأكرانيا

وأضاف الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "جميعنا يريد إنهاء هذه الحرب ووقف روسيا"، مشيرًا إلى أن ترامب "سيحاول تنظيم اجتماع ثلاثي" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن "أوكرانيا ستكون سعيدة بوجود ترمب هناك" في الاجتماع.

ترامب وزيلينسكي ، فيتو

وألمح زيلينسكي، إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأمريكي والروسي فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، على حرصه لإنهاء الحرب وإحلال الأمن قبل إجراء انتخابات، مطالبا واشنطن تعزيز جيشه بالأسلحة والتدريب.

