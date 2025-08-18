الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب خلال اجتماعه مع قادة أوروبيين: يتعين علينا بحث تبادل محتمل للأراضي بين روسيا وأوكرانيا

اجتماع ترامب وقادة
اجتماع ترامب وقادة أوروبيون، فيتو

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم خلال استقباله قادة أوروبيين في البيت الأبيض، لبحث إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إنه "سيتعين علينا بحث تبادل محتمل للأراضي" بين روسيا وأوكرانيا.

ترامب يلمح لصفقة شاملة بين روسيا وأوكرانيا

وأضاف الرئيس الأمريكى، أنه "يمكن إبرام اتفاق سلام في المستقبل القريب"، كما أشار، إلى أن الجميع "يفضل وقفًا فوريًا لإطلاق النار خلال العمل على إحلال سلام دائم"، رغم أنه يدعم صفقة شاملة تنهي الحرب.

وعبر ترامب عن تفاؤله بـ"التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب"، لافتًا إلى أن "روسيا وافقت على قبول ضمانات أمنية.. وسندرس من سيقدم هذه الضمانات".

 

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماعه مع ترامب في البيت الأبيض وقادة أوروبيون، إن "من المهم أن تمنحنا الولايات المتحدة إشارات قوية فيما يتعلق بالأمن"، في إشارات إلى الضمانات الأمنية التي تطلبها كييف.

مفاوضات لإنهاء الحرب بين روسيا وأكرانيا

وأضاف الرئيس الأوكراني زيلينسكي: "جميعنا يريد إنهاء هذه الحرب ووقف روسيا"، مشيرًا إلى أن ترامب "سيحاول تنظيم اجتماع ثلاثي" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد أن "أوكرانيا ستكون سعيدة بوجود ترمب هناك" في الاجتماع.

ترامب وزيلينسكي ، فيتو
ترامب وزيلينسكي ، فيتو

وألمح زيلينسكي، إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأمريكي والروسي فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأوكراني، على حرصه لإنهاء الحرب وإحلال الأمن قبل إجراء انتخابات، مطالبا واشنطن تعزيز جيشه بالأسلحة والتدريب.

بعد إعلان ترامب، زيلينسكي يحذر من مكافأة روسيا على غزو أوكرانيا

ترامب: اجتماع إيجابي مع بوتين وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب قادة أوروبيين الحرب بين روسيا واوكرانيا روسيا زيلينسكي بوتين

مواد متعلقة

ترامب: اجتماع إيجابي مع بوتين وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

رئيسة المفوضية الأوروبية لـ ترامب: لا يمكن تغيير حدود أوكرانيا بالقوة

ألمانيا: أوروبا وأمريكا على استعداد لتقديم ضمانات أمنية لأي اتفاق سلام في أوكرانيا

أكسيوس: شروط بوتين للسلام تتضمن انسحاب أوكرانيا بالكامل من إقليمي دونيتسك ولوجانسك

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

انخفاض الضاني والبتلو، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الإثنين

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

بعد الهجوم عليه، عبد الناصر محمد يرد على نجوم الزمالك القدامى

ترامب لـ زيلينسكي: ملابسك رائعة لكن أطفال أوكرانيا يعانون ومستقبلهم مهدد (فيديو)

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

ارتفاع سعر الدولار عالميا قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads