الإثنين 18 أغسطس 2025
خارج الحدود

الكرملين: بوتين ورئيس طاجيكستان ناقشا نتائج الاجتماع الروسي الأمريكي

الكرملين، فيتو
الكرملين، فيتو

 أعلن الكرملين، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمون وناقشا تقييم نتائج الاجتماع الروسي الأمريكي الذي عُقد في أنكوريج بولاية ألاسكا. 

 

تقييم نتائج الاجتماع الروسي الأمريكي

 ومن جانبه رحب الرئيس الطاجيكستاني خلال المحادثات الهاتفية مع بوتين  بالخطوات الرامية إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

والأسبوع الماضي أعلن مكتب رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمون، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أطلع الرئيس على نتائج المفاوضات بين موسكو وواشنطن، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين.

 

 نتائج المفاوضات بين موسكو وواشنطن

وقال بيان المكتب الصادر: "قام الرئيس الروسي، بإطلاع رئيس طاجيكستان على النتائج الرئيسية لعملية التفاوض مع الولايات المتحدة. ومن جانبه أعرب الرئيس رحمون عن امتنانه للمعلومات ودعمه للجهود المبذولة لإيجاد سبل سياسية ودبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية". 

