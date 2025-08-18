الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب يخطط للاتصال ببوتين بعد اجتماعه مع زيلينسكي وقادة أوروبا

ترامب وبوتين
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع  الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، إنه سيتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد اجتماعاته مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.

 

وأضاف ترامب: "سأتصل ببوتين فورا بعد الاجتماعات مع زيلينسكي والقادة الأوروبيين.. وربما يكون لدينا اجتماع ثلاثي".

واستقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعدد من قادة أوروبا وقائد حلف شمال الأطلسي "الناتو" لإطلاعهم على ما تضمنته مباحثاته مع نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الحرب فى أوكرانيا.

اجتماع ترامب والرئيس الأوكراني في البيت الأبيض

وقال ترامب، فى حضور الرئيس الأوكراني زينليسكى، أن حرب أوكرانيا ستنتهي، مؤكدا أن موسكو وكييف يريدان ذلك.

وأشار ترامب، إلى أنه ناقش الضمانات الأمنية، وشدد على أن أوروبا ستكون خط الدفاع الأول عن أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة ستشارك فى ذلك، وتقدم للأوكرانيين حماية جيدة.

وأضاف الرئيس الأمريكى: "لدينا احتمالية جيدة لإمكانية وقف الحرب في أوكرانيا".

وصول القادة الأوروبيين المشاركين في الاجتماع المرتقب مع ترامب

ووصل إلى البيت الأبيض القادة الأوروبيون المشاركون في الاجتماع المرتقب مع ترامب، الاثنين، لمناقشة مفاوضات وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

زيلينسكي بوتين ترامب

