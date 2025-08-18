مرتديا نفس بدلته، زيلينسكي ينتقم من صحفي أمريكي بحيلة ذكية

جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقاء اليوم في البيت الأبيض، لكنه كان مختلفا عن اللقاء السابق الذي جمعهما في فبراير الماضي.

زيلينسكي ينتقم من الصحفي الأمريكي

فعلى عكس اللقاء السابق الذي تعرض فيه زيلينسكي لإهانة من قبل ترامب وحتى الصحفيين الأمريكيين، تدارك الرئيس الأوكراني أخطاءه وارتدى ملابس رسمية، وهو ما دفع الصحفي الذي انتقده في الماضي إلى الثناء على مظهره الأنيق، وأيد الرئيس الأمريكي ترامب الصحفي أيضا، وقال أنه أخبر زيلينسكي بأناقته في هذه المرة.

لقاء فبراير الماضي بين ترامب وزيلينسكي

لكن يبدو أن زيلينسكي استغل الموقف ليقول للصحفي: "هذه نفس البدلة التي لبستها أنت في المؤتمر الماضي". في تعليق محرج للصحفي الأمريكي



وكان الصحفي الأمريكي في لقاء فبراير الماضي، قد سأل زيلينسكي: "لماذا لا ترتدي بدلة؟ أنت في أعلى منصب في بلادك وترفض ارتداء بدلة. هل تملك بدلة؟ كثير من الأميركيين يرون أن هذا تصرف غير محترم تجاه مكانتك".

ورد زيلينسكي حينها ساخرًا بأنه سيرتدي "الزي الرسمي" بعد انتهاء الحرب.

