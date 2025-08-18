الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ترامب: اجتماع إيجابي مع بوتين وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حققت "تقدمًا كبيرًا" في جهودها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا "جيدًا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

 

اجتماع ثلاثي محتمل

وأوضح ترامب أنه في حال سارت الأمور كما هو متوقع، فسيتم عقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف بحث خطوات عملية نحو إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.

 

تفاؤل بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله قائلًا: "أتوقع أن تجري الأمور بصورة جيدة، وهناك فرصة حقيقية لإنهاء الحرب". وأضاف أن كلًا من بوتين وزيلينسكي أبديا رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

ضمانات أمنية لأوكرانيا

وأكد ترامب أن المباحثات المقبلة ستتضمن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا بالتنسيق مع الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل على توفير أرضية مشتركة تضمن سلامة الأراضي الأوكرانية واستقرار المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترامب الرئيس الأمريكى الحرب الروسية الأوكرانية بوتين زيلينسكي أوكرانيا

مواد متعلقة

بعد إعلان ترامب، زيلينسكي يحذر من مكافأة روسيا على غزو أوكرانيا

الكرملين: بوتين ورئيس طاجيكستان ناقشا نتائج الاجتماع الروسي الأمريكي

زيلينسكي: بوتين سينفذ عمليات قتل استعراضية لإبقاء الضغط على أوكرانيا

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

ارتفاع سعر الدولار عالميا قبل اجتماع ترامب وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

تعليق غريب من نتنياهو بعد موافقة حماس على مقترح وقف الحرب في غزة

حي الجمرك يكشف تفاصيل جديدة حول العقار المنهار في الإسكندرية

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلق على موافقة حماس بشأن مقترح غزة

رسائل السيسي لـ رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري (فيديو)

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 على موقع التنسيق

هل يحق لطالب البكالوريا التحويل لنظام الثانوية والعكس؟ متحدث التعليم يجيب (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم بالسوق المحلي

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الإثنين

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم أقرب الناس إلى الله وأبعدهم عنه ؟، أزهري يجيب (فيديو)

تفسير حلم الصلاة عكس القبلة في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار النفسي

واعظة بالأزهر: الحسد يأكل الحسنات مثل النار (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads