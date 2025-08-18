ترامب: اجتماع إيجابي مع بوتين وفرصة حقيقية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة حققت "تقدمًا كبيرًا" في جهودها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أنه عقد اجتماعًا "جيدًا" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

اجتماع ثلاثي محتمل

وأوضح ترامب أنه في حال سارت الأمور كما هو متوقع، فسيتم عقد اجتماع ثلاثي يضم بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف بحث خطوات عملية نحو إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.

تفاؤل بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

وأعرب الرئيس الأمريكي عن تفاؤله قائلًا: "أتوقع أن تجري الأمور بصورة جيدة، وهناك فرصة حقيقية لإنهاء الحرب". وأضاف أن كلًا من بوتين وزيلينسكي أبديا رغبة واضحة في التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

ضمانات أمنية لأوكرانيا

وأكد ترامب أن المباحثات المقبلة ستتضمن مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا بالتنسيق مع الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن واشنطن ستعمل على توفير أرضية مشتركة تضمن سلامة الأراضي الأوكرانية واستقرار المنطقة.

