بعد إعلان ترامب، زيلينسكي يحذر من مكافأة روسيا على غزو أوكرانيا

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإثنين ما أسماه "مكافأة" روسيا على غزو بلاده، بعد أن ضغط دونالد ترامب على أوكرانيا للتنازل مقابل السلام وذلك قبل محادثاته مع الرئيس الأمريكي.

ويشارك في المحادثات التي تتزامن مع استمرار القتال والهجمات في أوكرانيا، أيضًا قادة أوروبيون، بعد قمة الجمعة بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ألاسكا.

ورغم ان القمة لم تتوصل إلى هدنة في أوكرانيا، إلا أن ترامب تخلى بعدها عن إصراره على وقف إطلاق النار، ودعا إلى اتفاق سلام نهائي، وقال في وقت متأخر الأحد إن زيلينسكي قادر على "إنهاء الحرب مع روسيا فورًا تقريبًا، إذا أراد ذلك، أو يمكنه مواصلة القتال"، لكنه شدد على أن كييف لن تستعيد شبه جزيرة القرم، ولن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي.

وحذرت كييف والقادة الأوروبيون من تنازلات سياسية وإقليمية لروسيا التي أسفر هجومها على أوكرانيا منذ فبراير 2022 عن مقتل عشرات الآلاف. وقال زيلينسكي عبر إكس، إن "بوتين سيرتكب عمليات قتل استعراضية لإبقاء الضغط على أوكرانيا وأوروبا، وإحباط الجهود الدبلوماسية"، مضيفًا "لا يجب مكافأة روسيا على خوضها هذه الحرب".

ومن المقرر أن يعقد ترامب وزيلينسكي خلوة، قبل أن ينضم إليهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلايين، وأمين عام حلف الأطلسي مارك روته، وفق البيت الأبيض.

وسيعقد القادة الأوروبيون اجتماعًا تحضيريًا مع زيلينسكي، قبل لقائه ترامب، وفق المفوضية الأوروبية.

والزيارة هي الأولى لزيلينسكي إلى واشنطن منذ 28 فبراير، واللقاء العاصف الذي وبخ فيه ترامب ونائبه جاي دي فانس، زيلينسكي، أمام الصحافيين ووصفاه بـ "ناكر للجميل"، في مشهد صادم للحلفاء الأوروبيين.

تنازل عن أراض

على الجبهة، واصلت روسيا هجماتها على أوكرانيا وأطلقت ما لا يقل عن 140 طائرة دون طيار، و4 صواريخ باليستية ليل الأحد وصباح الإثنين، وفق سلاح الجو الأوكراني. وأفادت السلطات بأن هجوما بطائرة روسية دون طيار، على مبنى سكني من 5 طوابق في خاركيف الأوكرانية قبل الفجر، أسفر عن 7 قتلى على الأقل، بينهم رضيعة، 18 شهرًا.

ووصف زيلينسكي هذه الضربات بمحاولة "لتحقير الجهود الدبلوماسية".

وأفادت السلطات المحلية الموالية لموسكو بأن القصف الأوكراني للمناطق التي تحتلها روسيا في خيرسون ودونيتسك، أسفر عن قتيلين. وتحتل روسيا حاليا خُمس مساحة أوكرانيا، حيث ضمت شبه جزيرة القرم في 2014 إثر استفتاء رفضته كييف والغرب، ثم أعلنت في 2022 ضم أربع مناطق أوكرانية، لا تحتلها بالكامل، هي دونيتسك، ولوغانسك، وخيرسون، وزبروجيا.

ورغم أن ترامب أبدى في الآونة الأخيرة مؤشرات استياء من بوتين، إلا أنه استقبله بحفاوة الجمعة في قاعدة عسكرية أمريكية في ولاية ألاسكا، وبدا أنه يدفع أوكرانيا لتقديم تنازلات. وأوضح مصدر مطلع على المحادثات الهاتفية يوم السبت بين ترامب وقادة أوروبيين، أن الرئيس الأمريكي بدا مؤيدًا لمطلب موسكو بتخلي كييف بالكامل عن منطقتي دونيتسك، ولوغانسك، وبتجميد الجبهة في خيرسون، وزبروجيا في الجنوب.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الأحد أن روسيا قدمت "بعض التنازلات" في المناطق الخمس، مشيرًا إلى "نقاش مهم حول دونيتسك" التي تشكل أولوية عسكرية للكرملين. وقال ويتكوف لشبكة سي إن إن: "ستناقش التفاصيل الدقيقة الإثنين"، دون توضيحات إضافية.

لكن زيلينسكي يرفض التنازل عن أراض، مؤكدًا أن دستور بلاده يحول دون ذلك. وقال يفغيني سوسنوفسكي، وهو مصور من مدينة ماريوبول الأوكرانية المحتلّة، إنه "لا يفهم" كيف ستتنازل أوكرانيا عن أراضٍ. وقال: "لا يمكن لأوكرانيا التخلي عن أي أراضٍ، ولا حتى تلك التي تحتلها روسيا".

ولم يلتزم ترامب بالمهلة الزمنية التي حددها لروسيا لوقف الحرب، لتجنب عقوبات إضافية. واعتُبر الاستقبال الحافل الذي خصّ به بوتين في أول زيارة له إلى الغرب منذ غزو أوكرانيا، انتصارًا دبلوماسيًا لروسيا.

لكن الرئيس الأمريكي أثار إمكانية تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مستوحاة من المعاهدة المشتركة بين أعضاء ناتو، دون ضمها إلى الحلف، بمجرد انتهاء الحرب.

وفي بروكسل عشية زيارته للولايات المتحدة، قال زيلينسكي إنه يتطلع لمعرفة تفاصيل ما دار بين بوتين وترامب، وأشاد بعرض واشنطن للضمانات الأمنية، ووصفه بـ "تاريخي".

