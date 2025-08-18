رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 على موقع التنسيق

تقليل الاغتراب 2025، تنتهى اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025.

وأعلنت وزارة التعليم العالى تفاصيل مرحلة تقليل الاغتراب 2025، لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.

وقالت الوزارة إنه تم فتح باب تقليل الاغتراب اعتبارا من يوم الخميس الموافق 14 أغسطس 2025 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستمر مرحلة تقليل الاغتراب حتى السابعة من مساء اليوم الاثنين الموافق 18 أغسطس 2025، لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر، وذلك في حدود النسبة المقررة (10%)، ووفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025

تنتهي مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب خلال 48 ساعة من إغلاق باب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

خطوات الاستعلام عن نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب 2025

يمكن للطالب اتباع الخطوات الآتية للاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2025، وهي كالتالي:

يدخل الطالب إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية العامة.

يختار الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به.

سيظهر أمام الطالب نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب.

يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية له.

