خارج الحدود

وزير الخارجية يكشف مخطط الكذبة الكبرى خلال جولة مع مذيعة CNN بمعبر رفح (فيديو)

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي في جولة مع مراسلة CNN، فيتو

رافقت مذيعة شبكة CNN، بيكي أندرسون، وزير الخارجية بدر عبدالعاطي خلال زيارته للجانب المصري من معبر رفح، حيث استعرض الجهود المصرية المبذولة لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة.

وزير الخارجية يرد على الانتقادات الموجهة لمصر بشأن غزة

وخلال الجولة، شدد عبد العاطي على أن ما يُروَّج بشأن تقاعس مصر عن القيام بدورها تجاه غزة "مجرد كذبة كبيرة"، مؤكدًا أن القاهرة تتحمل عبئًا كبيرًا في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي رغم التحديات الأمنية والسياسية.

وزير الخارجية: النزوح الجماعي للفلسطينيين خط أحمر

وأكد وزير الخارجية أن النزوح الجماعي للفلسطينيين خط أحمر، مضيفًا: "لن نقبل به، لن نشارك فيه، ولن نسمح بحدوثه". 

وشدد على أن الموقف المصري يستند إلى مبادئ راسخة ترفض أي محاولات لفرض تهجير قسري من القطاع.

جهود إنسانية ودبلوماسية

وأوضح عبد العاطي أن مصر تواصل العمل على إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى غزة، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وتهيئة الأجواء لحوار سياسي يضع حدًا للأزمة.

