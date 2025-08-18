الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تفاصيل وأسباب زيارة وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني إلى معبر رفح (صور)

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بزيارة معبر رفح، رفقة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني اليوم، لتفقد الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

مصر توفر 70 ‎%‎من المساعدات لقطاع غزة 

وتعد هذه الزيارة هي الأولى لرئيس الوزراء الفلسطيني لمعبر رفح، وتهدف للوقوف على الجهود الحثيثة التي تضطلع بها مصر لدعم الاستجابة الإنسانية والتخفيف من تداعيات الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وفي ظل ما تقوم به مصر من دور رئيسي في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تتجاوز نسبة المساعدات التي قامت مصر بتوفيرها لقطاع غزة ٧٠٪؜ من إجمالي المساعدات الإنسانية. وشهدت زيارة معبر رفح مشاركة وفد إعلامي موسع ضم عددا كبيرا من المراسلين الأجانب وممثلي القنوات الإخبارية العربية والدولية.

علاج المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية

وعقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا أكد خلاله الوزير بدر عبد العاطي على أن مصر لم تتوقف منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم عن العمل على جميع المسارات لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، وعلاج المصابين الفلسطينيين بالمستشفيات المصرية، رغم كل التحديات الميدانية واللوجستية.

معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة

وشدد الوزير عبد العاطي على أن معبر رفح لم يغلق منذ بداية الأزمة، وأنه يواجه في هذه المرحلة ظروفًا استثنائية بسبب احتلال وتدمير إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر، وتعمل مصر على تهيئة الظروف التي تتيح تدفق المساعدات الإنسانية بكل السبل الممكنة، مشددًا على ضرورة مواصلة الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بالنفاذ الفوري والآمن والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها سكان القطاع من كافة معابره بلا استثناء.

 مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني 

وأكد الوزير عبد العاطى على تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

المساعدات الإنسانية والإغاثية رئيس الوزراء الفلسطيني المساعدات لقطاع غزة بدر عبد العاطي معبر رفح بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي

