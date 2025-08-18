وزير الخارجية: الاحتلال رفض إدخال بطاطين وملاءات بحجة الألوان والمراسلين الأجانب شاهدوا كل شيء

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن كل المراسلين الأجانب رأوا شاحنات موجودة يتم رفضها من الجانب الآخر -الاحتلال الإسرائيلي- بسبب مبررات واهية، وهناك كراس لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة، وأسرة للرعاية المركزة، وكل ذلك يتم رفضه حتى بعض البطاطين والملاءات لأن "لونها مرفوض من الجانب الإسرائيلي".

مبررات واهية للاحتلال الإسرائيلي لمنع دخول المساعدات لقطاع غزة

وأضاف وزير الخارجية، خلال لقاء مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن ذلك ينم عن تعسف شديد، مشددًا، على أن مصر لن تتوقف وسوف تستمر في الضغط وحشد الرأي العام من أجل الضغط على إسرائيل حتى تسمح بالنفاذ الكامل للمساعدات دون أي عراقيل: "لأن هذه ليست منحة من إسرائيل، لكنها مسؤولية قانونية طبقا للقانون الدولي".

هل نشهد وقفا لإطلاق النار في غزة؟

وأجاب وزير الخارجية على سؤال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" "هل يمكن أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار قريبا في غزة"، قائلا: "نأمل ذلك، وممكن أن يكون قريبا جدا، في حال توفر شرط وحيد، وهو الإرادة السياسية والنية الحسنة للتوصل إلى وقف إطلاق النار من الطرف الإسرائيلي، ونبذل كل الجهود مع الطرف الحمساوي وهناك وفد موجود ونطالب الجميع بالتحلي بالمسؤولية وإبداء المرونة الكاملة والكافية لإمكانية التوصل لهذا الاتفاق، ولكن.. مرةً أخرى، الإرادة السياسية مهمة جدا لدى الجانب الإسرائيلي".

