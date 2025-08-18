أمين صندوق الإسماعيلي: نجحنا في تخفيف عجز الميزانية من 109 إلى 29 مليون جنيه خلال عامين

قال مصطفى شلة أمين صندوق النادي الإسماعيلي، أن مجلس إدارة النادي نجح في تخفيف عجز الميزانية من 109 ملايين جنيه إلى 29 مليون جنيه خلال عامين فقط.

عرض الميزانية خلال الجمعية العمومية العادية المقبلة

وأشار إلى أن هذا الملف سوف يتم عرضه خلال فعاليات الجمعية العمومية المقبلة".

وأضاف أمين صندوق النادي الإسماعيلي أن النادي يسير بشكل صحيح نحو استعادة مكانته الطبيعية، ونطالب الجميع بالالتفاف حول النادي من أجل تخطي تلك المرحلة العصيبة".

مصطفي شلة أمين صندوق النادي الإسماعيلي، فيتو

لا توجد مستحقات متأخرة للاعبين

وأوضح أمين صندوق النادي الإسماعيلي أنه لا يوجد لاعب داخل النادي الإسماعيلي له مستحقات متأخرة كما يزعم البعض وسنعمل بكل جهد لتحقيق طموحات الجماهير فيما هو قادم".

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، لمناقشة عدة ملفات تحدد مصير النادي خلال المرحلة المقبلة.

واستهل المجلس حديثه بالترحيب بالحضور، مؤكدا تقديره الكامل لكافة الصحفيين والإعلاميين، وتقبل كافة الآراء المؤيدة والمعارضة والتي تهدف إلى استعادة الإسماعيلي لأمجاده.

وبدأ المهندس نصر أبو الحسن، حديثه بتوجيه الشكر إلى اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، لدعمه اللامحدود للنادي ورغبته في استعادة الإسماعيلي لمكانته الطبيعية.

كما وجه رئيس النادي الشكر للفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لدعمه المستمر للنادي، وحرصه على استقراره بالشكل الذي يليق بتاريخه وعراقته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.