بقيمة مليون جنيه، أسامة ربيع يوجه بصرف دعم مالي للنادي الإسماعيلي

وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بصرف دعم مالي عاجل للنادي الإسماعيلي قدره مليون جنيه في إطار مخصصات الدعم الرياضي ضمن المسئولية المجتمعية للهيئة بمنطقة القناة.

وقالت الهيئة في بيان رسمي صادر عنها قبل قليل: إن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وافق في استجابة سريعة لمناشدات جماهير ومشجعي النادي الإسماعيلي، على إقامة مباريات النادي الجماهيرية باستاد القناة الدولي بالتنسيق مع الجهات الأمنية، جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس نصر أبو الحسن رئيس مجلس إدارة نادي الإسماعيلي.

النادى الإسماعيلي ركن أساسي في التاريخ الرياضي

وأكد الفريق أسامة ربيع أن النادي الإسماعيلي يعد ركنا أساسيا من التراث الرياضي والثقافي والشعبي لمدينة الإسماعيلية ويحظى باهتمام وتقدير من كافة عشاق كرة القدم بما يستوجب دعمه ومساندته من كافة مؤسسات الدولة المعنية وهو ما يجعله ضمن اهتمامات الدور المجتمعي للهيئة.

ثقة رئيس هيئة قناة السويس في وعي الجماهير

وأعرب الفريق أسامة ربيع عن ثقته في وعي جماهير النادي الإسماعيلي والتزامهم بمراعاة إجراءات السلامة والتعليمات الأمنية لضمان ظهور مباريات النادي الجماهيرية على استاد القناة بالصورة المشرفة التي تليق بتاريخ وشعبية وجماهير النادي الإسماعيلي العريق وبما يحافظ على استاد القناة كأحد مقومات النهضة الرياضية في مدن القناة، متمنيا دوام التوفيق لمسيرة النادي العريق وتحقيق آمال وطموحات جماهيره.

