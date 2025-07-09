الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

عضوان من عمومية الإسماعيلي يحرران محضرا ضد مجلس الإدارة لمنعهما من دخول النادي

باب النادي الإسماعيلي،
باب النادي الإسماعيلي، فيتو

حرر اثنان من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، محضرا ضد أعضاء مجلس الإدارة، لغلق باب النادي أمامهما ومنعهما من الدخول لتسليم استمارات سحب الثقة. 
 

استمرار توافد جماهير الدراويش لتوقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي (فيديو)

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالقنطرة شرق الإسماعيلية

وكانت شرطة النجدة قد تلقت إخطارا من عضوين من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الإسماعيلي لتضررهما وآخرين من غلق أبواب نادي الإسماعيلي، وعدم تمكنهما من الدخول إلى النادي لاستكمال إجراءات استمارات سحب الثقة من أعضاء مجلس الإدارة مما يعد تحديا واضحا للقوانين واللوائح.   

 

وعلى الفور توجهت فرقة من الشرطة، وتم تحرير محضر رسمي بقسم شرطة ثان الإسماعيلية ضد مدير النادي الإسماعيلي.  
 

حالة من الغضب بين أعضاء النادي 

وسادت حالة من الغضب جموع أعضاء الجمعية العمومية الذين حضروا منذ الصباح الباكر، لتوقيع الاستمارات ولكنهم تفاجأوا بغلق الأبواب أمامهم مما يعد تعنتا واضحا من مجلس إدارة الإسماعيلي.  

ووجهت مديرية الشباب والرياضة في الإسماعيلية، صدمة إلى مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بعد إعلانهم فشل الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس الإدارة.

وأرسلت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية، خطابا رسميا إلى النادي الإسماعيلي، أكدت خلاله أن الموعد القانوني المحدد لاستلام طلبات أعضاء الجمعية العمومية الراغبين في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية، لسحب الثقة من مجلس إدارة النادي لم ينته طبقا لما أعلن مجلس الإدارة. 

وأضافت المديرية: “يستمر توقيع استمارات سحب الثقة حتى 12 يوليو مع منح يومين إضافيين بسبب غلق مقر توقيع الاستمارات يومي الخميس 3 يوليو والجمعة 4 يوليو”، لتمتد مهلة توقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي حتى 14 يوليو.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلي النادى الإسماعيلى الدراويش أعضاء الجمعية العمومية مجلس ادارة الاسماعيلي استمارات سحب الثقة مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية

مواد متعلقة

استمرار توافد جماهير الدراويش لتوقيع استمارات سحب الثقة من مجلس الإسماعيلي (فيديو)

محافظ الإسماعيلية يوجه بتوفير أسطوانات البوتاجاز للمواطن بأوزان مطابقة للمواصفات

الشباب والرياضة تصدم مجلس الإسماعيلي بسبب استمارات سحب الثقة

فشل الدعوة لعمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس إدارة الإسماعيلي

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

مدبولي: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري القانون القديم يتضمن العديد من البدائل

بدء إزالة العقارات الآيلة للسقوط في السيدة زينب (صور)

أول تعليق من الكرملين على تسريبات تهديد ترامب بضرب موسكو

حقيقة حذف مها الصغير لعلاماتها التجارية بعد اتهامات سرقة تصميمات الحقائب

قبل كارثة سنترال رمسيس بـ 5 سنوات، جهة دولية حذرت مصر من خطر وجودي على الخدمات الرقمية

أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ بقطاع الصعيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ينحدر من سلالة أوميكرون JN.1.. أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ستراتوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية