الحل السحري لمشاكل البشرة، فوائد ماء الأرز وطريقة تحضيره واستخدامه

يُعتَقَد منذ فترة طويلة أن ماء الأرز يعزز من قوة الشعر وجماله، وكان أقدم استخدام معروف له منذ أكثر من 1000 عام في اليابان.

واليوم، اكتسب ماء الأرز شعبية كعلاج للبشرة أيضًا، فهو يهدئ ويقوي البشرة، بل ويحسن حالات الجلد المختلفة، وافضل ما في ماء الأرز هو أنه يمكن صنعه بسهولة وبتكلفة زهيدة في المنزل.

يحتوي ماء الأرز على مواد معروفة بأنها تساعد في حماية وإصلاح البشرة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

فوائد ماء الأرز للبشرة

ماء الأرز لتفتيح البشرة

تحتوي العديد من المنتجات التجارية وبالأخص في كوريا الجنوبية على ماء الأرز لتفتيح البشرة أو تقليل البقع الداكنة بما في ذلك الصابون والتونر والكريمات.

حيث يحتوي ماء الأرز على بعض المواد الكيميائية المعروفة بتفتيح الصبغة.

ماء الأرز للوجه

أظهرت الدراسات أن نبيذ الأرز (ماء الأرز المخمر) يمكن أن يساعد في تحسين تلف الجلد الناتج عن الشمس، ويزيد نبيذ الأرز من الكولاجين في الجلد، مما يحافظ على نضارة البشرة ويساعد في منع التجاعيد، كما يحتوي نبيذ الأرز أيضًا على خصائص واقية من الشمس الطبيعية.

وتُظهر دراسات أخرى أدلة قوية على فوائد ماء الأرز المخمر المضادة للشيخوخة بسبب خصائصه المضادة للأكسدة.

الجلد الجاف

من المعروف أن ماء الأرز يساعد في علاج تهيج الجلد الناجم عن كبريتات لوريل الصوديوم (SLS)، وهو مكون موجود في العديد من منتجات العناية الشخصية، وأظهرت الأدلة أن استخدام ماء الأرز مرتين في اليوم يساعد البشرة التي جفت وتضررت بسبب كبريتات لوريل الصوديوم.

الإكزيما وحب الشباب والطفح الجلدي والالتهابات

تشير الأبحاث إلى أن وضع ماء الأرز موضعيًا يمكن أن يهدئ البشرة ويزيل البقع الناتجة عن حالات الجلد مثل الإكزيما ويساعدها على الشفاء

حماية من أضرار أشعة الشمس

ثبت أن المواد الكيميائية الموجودة في الأرز تساعد في حماية الجلد من أشعة الشمس، وأظهرت الدراسات أن ماء الأرز كان واقيًا فعالًا من الشمس عند دمجه مع مستخلصات نباتية أخرى.

كيفية استخدام ماء الأرز على الوجه

هناك عدة طرق مختلفة لتحضير ماء الأرز، وتتطلب جميعها شطف الأرز جيدًا قبل العمل به، ويقول معظم الناس أن نوع الأرز الذي تستخدمه لا يهم.

غلي ماء الأرز

اشطف الأرز جيدًا وصفيه، واستخدم حوالي أربعة أضعاف كمية الماء التي يستخدمها الأرز، قلّب الأرز والماء معًا واتركهما حتى يغليا، ثم ارفعه عن النار، خذ ملعقة واضغط على الأرز لإخراج المواد الكيميائية المفيدة، ثم صفي الأرز بمنخل، وضع الماء في الثلاجة في وعاء محكم الغلق لمدة تصل إلى أسبوع، ثم قم بتخفيفه بالماء العادي قبل الاستخدام.

نقع ماء الأرز

يمكنك أيضًا صنع ماء الأرز عن طريق نقع الأرز في الماء، وبنفس الخطوات السابقة ولكن بدلًا من غلي الأرز والماء، اتركه منقوعًا لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل عصر الأرز وتصفيته من خلال المنخل، وأخيرًا، ضع ماء الأرز في الثلاجة.

ماء الأرز المخمر

لتحضير ماء الأرز المخمر، تستخدم نفس الطريقة لنقع الأرز، ثم بدلًا من تبريد الماء (بعد عصر الأرز وتصفيته)، يترك في برطمان في درجة حرارة الغرفة لمدة يوم أو يومين، وعندما تبدأ الرائحة الحامضة في الانتشار في الوعاء، يوضع في الثلاجة، ويخفف بالماء العادي قبل الاستخدام.

استخدامات ماء الأرز

يمكن وضع ماء الأرز مباشرة على الجلد أو الشعر، ويمكن التجربة بإضافة العطر أو المكونات الطبيعية الأخرى لتخصيصه، يجب أولًا تخفيفه بالماء العادي إذا تم غليه أو تخمره.

شطف الشعر

حاولي إضافة القليل من الزيت العطري لإضفاء رائحة لطيفة على ماء الأرز المصنوع منزليًا، وضعي ماء الأرز على الشعر من الجذور إلى الأطراف واتركيه لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم اشطفيه.

الشامبو

لتحضير الشامبو، أضيفي القليل من صابون السائل إلى ماء الأرز المخمر، بالإضافة إلى الصبار أو شاي البابونج أو كمية صغيرة من الزيت العطري.

منظف ​​ومنشط للوجه

ضعي كمية صغيرة من ماء الأرز على كرة قطنية ثم مرريها بلطف على وجهك ورقبتك كتونر، لتنظيف البشرة به، دلكيها على بشرتك، ويمكن أيضًا عمل قناع للوجه باستخدام قطعة سميكة من ورق المناديل.

نقع البشرة في الماء

ابشري القليل من صابون الأرز الطبيعي وأضيفيه مع بعض فيتامين هـ إلى ماء الأرز للحصول على نقع مهدئ في الماء.

واقي الشمس

قد يؤدي شراء واقيات الشمس التي تحتوي على مستخلصات ماء الأرز إلى تحسين الحماية من أشعة الشمس، أظهرت واقيات الشمس التي تحتوي على مستخلصات نخالة الأرز، إلى جانب مستخلصات نباتية أخرى، تحسنًا في الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة.

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