الحل السحري لجميع مشاكل الشعر، تعرفي على فوائد ماء الأرز

استخدام ماء الأرز لتعزيز صحة الشعر هي طريقة يعود تاريخه إلى قرون في الثقافة الآسيوية.

ماء الأرز هو السائل النشوي الذي يتكون عندما ينقع الأرز أو يطهى في الماء، ويحتوي الخليط العكر على العديد من العناصر الغذائية التي تجعل الأرز أحد أهم مصادر الغذاء في العالم.

يعمل النشا كمرطب، فهو يوضع على البصيلة الخارجية للشعر، والتي تسمى البشرة، ويعمل على منع البصيلات من الاحتكاك ببعضها البعض والتلف أو التكسر.

ويحتوي الأرز أيضًا على مضاد للأكسدة يُعرف باسم إينوزيتول، والذي تم الترويج له باعتباره "عامل نمو الشعر"، بالإضافة إلى قائمة طويلة من الفيتامينات والمعادن التي قد تحمي الشعر من الضغوط الضارة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

تتضمن هذه الفيتامينات والمعادن:

فوائد ماء الأرز

قائمة الفوائد المرتبطة بماء الأرز طويلة، حيث يجعل الشعر أكثر لمعانًا وقوة، مع الحفاظ على التشابك إلى الحد الأدنى.

من الناحية القصصية، يبدو أن هناك الكثير من الفوائد المحتملة لاستخدام ماء الأرز على شعرك. ولكن هذا ليس شيئًا مثبتًا علميًّا".

لا يحتوي ماء الأرز على أي مواد كيميائية ضارة أو إضافات، لذا فهو يحد من خطر التعرض للتلف.

تعزيز نمو الشعر

ماء الأرز غني بالأحماض الأمينية، التي تُعزّز من نمو الشعر بشكل صحي وسريع. كما يحتوي على فيتامينات مثل فيتامين B وC وE التي تغذي فروة الرأس وتعزز الدورة الدموية.

تقوية الشعر وتقليل التكسر

يعمل ماء الأرز على تقوية بصيلات الشعر بفضل احتوائه على مادة الإينوزيتول، وهي نوع من الكربوهيدرات التي تساعد على إصلاح الشعر التالف ومنع تكسره.

زيادة لمعان الشعر

الاستخدام المنتظم لماء الأرز يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا، مما يجعله يبدو أكثر صحة وحيوية.

تنعيم الشعر

ماء الأرز يساعد في تحسين ملمس الشعر وجعله أكثر نعومة ومرونة، مما يسهل عملية التصفيف ويقلل من تشابك الشعر.

علاج قشرة الرأس

بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، يُساهم ماء الأرز في تهدئة فروة الرأس وتنظيفها من القشرة والالتهابات.

تحسين صحة فروة الرأس

الأحماض الأمينية والمعادن الموجودة في ماء الأرز تُساعد على تهدئة فروة الرأس المتهيجة وترطيبها.

الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

يعمل ماء الأرز كطبقة حماية طبيعية للشعر من أضرار أشعة الشمس والعوامل البيئية الضارة.

كيفية صنع واستخدام ماء الأرز

هناك ثلاث طرق رئيسية لصنع ماء الأرز، بما في ذلك:

نقع قصير للأرز في الماء لمدة 30 دقيقة إلى ساعتين.

غلي مزيج الأرز والماء.

نقع طويل لمدة يوم أو أكثر لتخمير الماء.

وأول طريقة تمنح أكبر قدر من الإستفادة، حيث تؤدي عملية الغليان إلى تقليل من بعض العناصر الغذائية، في حين أن النقع الطويل قد يضيف البكتيريا إلى الخليط.

بعد الانتهاء من غسل الشعر، اغمريه بماء الأرز واتركيه لمدة 20 دقيقة تقريبًا قبل شطفه.

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