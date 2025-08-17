بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل سلبيا أمام باريس سان جيرمان بالشوط الأول

تعادل فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره نانت سلبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل نانت الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: لوبيز

في خط الدفاع: أميان – أوازيم – تاتي – كوزا

في خط الوسط: كوون – ليبران – ليرو

في خط الهجوم: بن خطاب – مصطفى محمد – جيراسي

في حراسة المرمى: تشالفييه.

في خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز- زابارني- لوكاس بيرالدو.

في خط الوسط: زائير إميري- فابيان رويز- لي كانج إن.

في خط الهجوم: برادلي باركولا- جونتشالو راموس- مباي

أرقام مصطفى محمد ضد باريس سان جيرمان

ويسعى مصطفى محمد لتحقيق فوزه الأول على باريس سان جيرمان، حيث سبق وأن خاض مصطفى محمد في مسيرته مع نانت 6 مباريات رسمية ضد باريس سان جيرمان، بينها 5 مباريات في الدوري الفرنسي ومواجهة وحيدة في نهائي كأس السوبر الفرنسي، ولم يسبق لنانت أن هزم باريس سان جيرمان في مباراة شارك خلالها مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا مع نانت في 3 من أصل 6 مباريات ضد باريس سان جيرمان، بينما حل في الثلاث الأخرى من مقاعد البدلاء، بمجموع 291 دقيقة، حيث سجل هدفا وحيدا أمام باريس سان جيرمان، في ملعب حديقة الأمراء، خلال لقاء أقيم في الدور الأول من منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024، من ضربة رأسية.

مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي منذ أيام على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

