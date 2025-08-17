الإثنين 18 أغسطس 2025
رياضة

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل سلبيا أمام باريس سان جيرمان بالشوط الأول

مصطفى محمد
مصطفى محمد

تعادل فريق باريس سان جيرمان، مع نظيره نانت سلبيا، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للدوري الفرنسي.

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل نانت الأساسي كالتالي:

في حراسة المرمى: لوبيز

في خط الدفاع: أميان – أوازيم – تاتي – كوزا

في خط الوسط: كوون – ليبران – ليرو

في خط الهجوم: بن خطاب – مصطفى محمد – جيراسي

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎IN FCNANTES PARIS ኢወ LIGUE1 1 1LOPES 98 8AMIAN © 21 AWAZIEM 78 TATI 3 COZZA 5 KWON LEPENANT 66 LEROUX 90 BENHATTAB 31 MOHAMED 11 GUIRASSY SYNERG INTERIM iy= CARLGREN CARL DOUCOURE DUVERNE HONG COQUELIN TABIBOU CAMARA EL ARABI ABLINE LIGUE1 MCDONA DOA 6F MC JOURNÉE1 STADE DE LA BEAUJOIRE‎‏'‏‏

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان 

في حراسة المرمى: تشالفييه.

في خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز- زابارني- لوكاس بيرالدو.

في خط الوسط: زائير إميري- فابيان رويز- لي كانج إن.

في خط الهجوم: برادلي باركولا- جونتشالو راموس- مباي

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎II LIGUEI 21. PART XI 30. CHEVALIER L.HERNANDEZ 6. ZABARNYI BERALDO 33. ZAİRE-EMERY 8. FABIAN 19. LEE KANG-IN 17. VITINHA BARCOLA 9. G.RAMOS MBAYE 29 90 49. SUBSTITUTES SAFONOV, RENATO MARIN, HAKIMI MARQUINHOS, NUNO MENDES, PACHO KVARATSKHELIA, KVARATSKHELIA,DEMBÉLÉ,DOUE DEMBÉLÉ, DOUÉ‎‏'‏‏

أرقام مصطفى محمد ضد باريس سان جيرمان 

ويسعى مصطفى محمد لتحقيق فوزه الأول على باريس سان جيرمان، حيث سبق وأن خاض مصطفى محمد في مسيرته مع نانت 6 مباريات رسمية ضد باريس سان جيرمان، بينها 5 مباريات في الدوري الفرنسي ومواجهة وحيدة في نهائي كأس السوبر الفرنسي، ولم يسبق لنانت أن هزم باريس سان جيرمان في مباراة شارك خلالها مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا مع نانت في 3 من أصل 6 مباريات ضد باريس سان جيرمان، بينما حل في الثلاث الأخرى من مقاعد البدلاء، بمجموع 291 دقيقة، حيث سجل هدفا وحيدا أمام باريس سان جيرمان، في ملعب حديقة الأمراء، خلال لقاء أقيم في الدور الأول من منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024، من ضربة رأسية.

مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان 

 

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي منذ أيام على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

نانت باريس سان جيرمان نانت ضد باريس سان جيرمان الدوري الرنسي مصطفي محمد

