نضارة البشرة وجمالها من أهم علامات الجمال التى تتميز بها الفتيات وهى تغنى عن استخدام مستحضرات التجميل المختلفة ما يحافظ على شباب البشرة.

ونضارة البشرة لن تتحقق بدون التغذية السليمة والنوم المنتظم وشرب الماء الوفير يوميا، مع تطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة على حسب نوع البشرة.

قناع الفواكه الصيفية لبشرة نضرة

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، قناع الفواكه الصيفية لبشرة نضرة وأكثر جمالا.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من لب البطيخ المهروس

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من عسل طبيعي

ملعقة صغيرة من زبادي (اختياري للبشرة الحساسة)

2 شرائح من الخيار أو الفراولة للتزيين والتهدئة

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدا في وعاء نظيف حتى تحصلي على مزيج متجانس.

نظفي وجهك جيدا بالغسول المناسب وجففيه برفق.

ضعي القناع على الوجه والرقبة باستخدام فرشاة أو بأطراف الأصابع.

اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

ضعي كريم مرطب مناسب بعد القناع.

يفضل استخدام القناع مساء لتجنب التعرض للشمس بعد الاستخدام مباشرة.

اختبري القناع على جزء صغير من الجلد أولًا للتأكد من عدم وجود حساسية.

يمكن استخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

يحفظ القناع في الثلاجة إذا تبقى جزء منه، لكن لا يستخدم بعد أكثر من يومين.

هذا القناع يرطب البشرة وينعشها وينظف المسلم بعمق ويفتح البشرة ويعزز من نضارتها وجمالها.

قناع الفواكه الصيفية هو وسيلة طبيعية وفعالة للحصول على بشرة نضرة وصحية، بعيدا عن المواد الكيميائية الضارة.

قناع الفواكه الصيفية لبشرة نضرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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