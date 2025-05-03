8 طرق بسيطة للحفاظ على شباب البشرة وتأخير ظهور التجاعيد

شيخوخة البشرة أمر طبيعي، لكن باتباع روتين يومي للعناية بالبشرة، يمكن تقليل ظهور التجاعيد المبكرة والمساعدة في تنعيم الخطوط الدقيقة، وبرغم أنه لا يوجد عيب في ظهور التجاعيد، فهي جزء أصيل من رحلة الحياة، بل إن بعض خطوط الوجه قد تضفي جاذبية خاصة.

ومع ذلك، فبينما لا يمكن إيقاف عجلة الزمن، هناك خطوات استباقية يمكنكِ اتخاذها في مختلف مراحل العمر للمساعدة في الحفاظ على بشرة نضرة ومشرقة وتقليل وضوح التجاعيد، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

ما هي الأسباب الرئيسية لظهور التجاعيد؟

مع التقدم في العمر، تخضع بشرة كل فرد لتغيرات ملحوظة، وهو ما يفسر الاختلاف الكبير بين بشرة الرضيع وبشرة التسعيني. يفقد الجلد جزءًا من مرونته نتيجة لتباطؤ إنتاج الكولاجين، وقد يصبح أكثر رقة وأقل قدرة على الاحتفاظ بالرطوبة. وعندما تفقد البشرة هذه القدرة، تصبح التجاعيد أكثر بروزًا.

تجدر الإشارة إلى أن التعرض المفرط لأشعة الشمس والتلوث البيئي وبعض العادات الحياتية غير الصحية، مثل التدخين، يمكن أن تزيد من سرعة ظهور التجاعيد وتفاقمها.

طرق الوقاية من شيخوخة البشرة وظهور التجاعيد

وفيما يلي ثماني نصائح حياتية ووقائية للحفاظ على صحة البشرة وإبطاء ظهور علامات التقدم في السن:

1. الحماية من أشعة الشمس

تؤكد الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية على أهمية استخدام واقي الشمس للجميع. فالتعرض المتكرر والمباشر لأشعة الشمس دون حماية كافية يمكن أن يلحق ضررًا بالغًا بالبشرة، مما يؤدي إلى ظهور البقع الشمسية (علامات الشيخوخة)، والتجاعيد، وحتى سرطان الجلد.

لذلك من المهم الحرص يوميًا على استخدام واقي شمسي واسع الطيف بعامل حماية SPF 30 على الأقل، حتى في الأيام الغائمة أو عند وجودكِ داخل المنزل، لأن الأشعة فوق البنفسجية تخترق الغيوم والنوافذ، ولحماية إضافية عند الخروج، ارتدي قبعة عريضة الحواف وملابس فاتحة اللون ونظارات شمسية توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

2. استخدام الرتينويدات

تُعتبر الرتينويدات، المشتقة من فيتامين أ، من أكثر المكونات فعالية في مجال العناية بالبشرة. وقد ثبت أن الريتينول، وهو أحد أنواع الرتينويدات، يعزز إنتاج الكولاجين ويساعد على ترطيب البشرة. كما تساهم الرتينويدات في تجديد خلايا البشرة وتحسين مظهرها وملمسها بشكل عام، بما في ذلك تفتيح التصبغات الداكنة.

تتوفر ستة أنواع من الرتينويدات تختلف في درجة فعاليتها. بعضها متوفر في صورة كريمات وجل بدون وصفة طبية، بينما يتطلب البعض الآخر وصفة طبية. ينصح أطباء الجلدية بالبدء بكمية قليلة لاختبار مدى تحمل بشرتكِ للمنتج واستخدامه يومًا بعد يوم لتجنب التقشير. استشيري طبيب جلدية لتحديد النوع الأنسب لبشرتكِ.

3. الترطيب المنتظم

تلعب المرطبات دورًا حيويًا في تغذية وترطيب بشرتكِ، وهو أمر بالغ الأهمية مع التقدم في العمر وزيادة جفاف الجلد، مما قد يجعل التجاعيد تبدو أكثر وضوحًا.

اختاري مرطبات تحتوي على مكونات مثل حمض الهيالورونيك والببتيدات والجلسرين، المعروفة بخصائصها المرطبة والمضادة للتجاعيد وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية والأبحاث.

4. الحفاظ على رطوبة الجسم من الداخل

لا يقتصر الترطيب على المستحضرات الموضعية، فشرب كمية كافية من الماء ضروري للحفاظ على ترطيب البشرة من الداخل ومنحها مظهرًا نضرًا. أشارت الدراسات إلى أن زيادة استهلاك الماء قد يرتبط بتحسين وظيفة حاجز البشرة. ومع ذلك، أوضح الباحثون أن استخدام المرطبات كان له تأثير أكبر في تحسين ترطيب البشرة مقارنة بشرب الماء. وتشير أبحاث أخرى إلى وجود صلة محتملة، وإن كانت ضعيفة، بين ترطيب البشرة وشرب كميات إضافية من الماء.

5. التغذية الصحية

وجدت الدراسات أن العادات الغذائية ترتبط بظهور تجاعيد الوجه، خاصة لدى النساء. ووفقًا للدراسة، فإن النساء اللواتي يستهلكن كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والوجبات الخفيفة غير الصحية عادة ما يعانين من تجاعيد أكثر مقارنة بالنساء اللواتي يتناولن كميات أكبر من الفاكهة.

ما أن الأطعمة الغنية بمضادات الالتهابات ومضادات الأكسدة قد تحسن مرونة الجلد وتحميه من التلف والشيخوخة المبكرة. وتشمل هذه الأطعمة والمشروبات الشاي الأخضر، وزيت الزيتون، وسمك السلمون، والأفوكادو، والعنب، والمكسرات، وبذور الكتان، والخضروات الملونة مثل الجزر واليقطين والخضروات الورقية والفلفل الحلو والبروكلي.

6. النوم على الظهر

قد تؤثر وضعية النوم على ظهور التجاعيد. فعلى الرغم من أن تجاعيد النوم عادة ما تكون مؤقتة، إلا أن النوم المستمر على أحد جانبي الوجه قد يؤدي مع مرور الوقت إلى تغير في ملمس البشرة على هذا الجانب، وفقًا لجامعة كوينزلاند. لذا، حاولي النوم على ظهركِ أو تغيير وضعية نومكِ باستمرار لتجنب الضغط الزائد على بشرة الوجه. كما أن استخدام أغطية وسائد حريرية قد يكون ألطف على بشرتكِ من القطن، حيث تقلل الاحتكاك وتساعد في منع تآكل الجلد.

7. تجنب التدخين

التدخين ليس فقط عامل خطر للإصابة بالعديد من الأمراض، بل إنه أيضًا يزيد من سرعة ظهور التجاعيد وسرطان الجلد. يرتبط دخان السجائر بتسريع شيخوخة الجلد، خاصة عند التعرض لأشعة الشمس دون حماية.

كما وجدت مراجعات بحثية أن التدخين قد يقلل من مستويات فيتامين د، الذي يستخدمه الجلد للحفاظ على حاجز الرطوبة وإصلاح الأنسجة. بالإضافة إلى ذلك، فإن حركة الشفاه المتكررة عند تدخين السجائر قد تؤدي إلى ظهور تجاعيد مبكرة حول الفم.

8. الحفاظ على تعابير وجه محايدة

قد تؤدي حركات الوجه المتكررة، مثل التحديق أو العبوس أو ضم الشفتين، إلى ظهور تجاعيد في تلك المناطق بمرور الوقت. إذا كنتِ تحدقين كثيرًا، فقد يكون ذلك علامة على حاجتكِ لفحص نظركِ أو تغيير وصفتكِ الطبية. كما أن ارتداء النظارات الشمسية عند الخروج يساعد في منع التحديق. قد يتسبب التوتر أيضًا في العبوس أو التجهم، لذا حاولي البحث عن طرق لتخفيف التوتر مثل ممارسة الرياضة بانتظام، وتمارين التنفس العميق، واليوغا، والتأمل.

يزعم البعض أن تقنيات تدليك الوجه، مثل استخدام بكرات الوجه أو أحجار الغوا شا، قد تساعد في شد وتنعيم التجاعيد. ومع ذلك، فإن معظم الأدلة على ذلك تعتمد على تجارب شخصية أو ملاحظات، ولا يوجد الكثير من الأدلة العلمية القوية التي تدعم هذه التقنيات لتحسين التجاعيد.

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