الفريق أسامة ربيع يفتتح 3 كباري عائمة ضمن الاحتفال بذكرى تأميم القناة (فيديو)

افتتح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، ثلاثة كباري عائمة جديدة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك ضمن الاحتفال بذكرى التأميم.

الهدف من افتتاح الكبارى

ويهدف افتتاح تلك الكباري تيسير حركة العبور وخدمة أهالي مدن القناة وتعزيز ربط شرق القناة بغربها، وذلك في إطار احتفالات هيئة قناة السويس بالذكرى الـ69 لتأميم القناة.

استكمال رسالة هيئة قناة السويس في خدمة أهالي إقليم القناة

وأكد الفريق أسامة ربيع، خلال الافتتاح، أن تنفيذ هذه الكباري العائمة الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية للمنشآت الخدمية، وتسهيل حركة تنقل الأفراد والبضائع، مشيرًا إلى أن الكباري الجديدة تم إنشاؤها بأيدٍ مصرية داخل ترسانات الهيئة البحرية، ما يعكس القدرة الوطنية على تنفيذ مشروعات استراتيجية بكفاءة عالية.

الكبارى العائمة الجديدة

وتضمنت المشروعات التي تم افتتاحها، كوبري المقدم أمير إبراهيم عوض الله، العائم بمنطقة الكيلو 84 ترقيم قناة السويس، والذي يمثل إضافة جديدة لمنظومة الكباري التي تخدم القطاع الأوسط من القناة.

كما تم افتتاح كوبري العقيد إسلام أبو مكارم، العائم عند الكيلو 70 ترقيم قناة السويس الجديدة، ليخدم مناطق شرق الإسماعيلية ويوفر نقطة عبور سريعة وآمنة.

وفي نطاق الكيلو 65 من قناة السويس الجديدة، تم افتتاح كوبري الشهيد الجندي إسلام محمد السيد، والذي يُعد حلقة وصل مهمة بين جانبي القناة في مناطق ذات كثافة سكانية متزايدة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إطلاق أسماء الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة على الكباري يأتي وفاءً لتضحياتهم، وتأكيدًا على أن قناة السويس ستظل دائمًا رمزًا للفداء والعطاء الوطني.

وأشار الفريق ربيع إلى أن الكباري العائمة تُعد من المشروعات الحيوية التي تُسهم في تعزيز التنمية الشاملة بسيناء، وتمكين المواطنين من التنقل بسهولة، مؤكدًا استمرار الهيئة في خطط التوسع والتطوير، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في تعزيز التنمية المتوازنة على جانبي القناة.

واختتم الفريق أسامة ربيع بتوجيه التحية للعاملين في الهيئة على جهودهم المتواصلة، مشددًا على أن قناة السويس ستبقى دائمًا رمزًا للسيادة الوطنية ومصدرًا لفخر كل المصريين.

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