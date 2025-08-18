الإثنين 18 أغسطس 2025
محافظ الدقهلية لموظفي المركز التكنولوجي بالسنبلاوين: قعدوا الناس في الظل (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في جولته الميدانية المفاجئة المستمرة منذ الصباح، المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين، بحضور  أحمد عبد العظيم رئيس المدينة، وذلك في إطار حرص المحافظ المستمر على متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة الأداء وسرعة إنجاز الطلبات خاصة في ملفات التصالح وغيرها من ملفات العمل، التي يتعامل معها المركز فيما يخص مطالب واحتياجات المواطنين.

توفير سبل الراحة بزيادة عدد مقاعد الانتظار

وخلال تفقد محافظ الدقهلية لـ المركز التكنولوجي، كلف رئيس المدينة بزيادة عدد المقاعد وتوفير سبل الراحة للمترددين على المركز التكنولوجي، قائلا " قعدوا الناس في الظل"، ووجه بزيادة عدد مقاعد الانتظار، وتابع انتظام العمل داخل المركز، واستمع لآراء عدد من المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين وتيسير الإجراءات الإدارية دون إخلال بالقانون، كما شدد على ضرورة الحفاظ على تنظيم عملية الدخول لأداء الخدمة وفق أولوية الحضور.

تقديم خدمة لائقة ومتكاملة للمواطنين

وأكد اللواء طارق مرزوق أن تقديم خدمة لائقة ومتكاملة للمواطنين يأتي على رأس أولويات العمل، مشددًا على أن المتابعة الميدانية اليومية تُعد ركيزة أساسية لتحسين الأداء وضمان تقديم الخدمة في إطار من الشفافية والسرعة

 كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات واللجان الفنية المختصة بالمراكز التكنولوجية، من أجل الانتهاء من ملفات التصالح بشكل منضبط، وتقديم ردود واضحة للمواطنين بشأن طلباتهم.

