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أسعار الأدوات المدرسية،٩٠ جنيها لعلبة الأقلام الجاف و25 للألوان المائية "فيديو وصور"

اسعار الادوات المكتبيه
اسعار الادوات المكتبيه بالنزهه الجديدة

مع اقتراب الموسم الدراسي الجديد تستعد المكتبات لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن أفضل الأدوات أو ما يعرف باسم “السبلايز” بأسعار متنوعة  لتناسب جميع الميزانيات.

يتحدث جورج، مشرف في أحد محلات النزهة الجديدة للأدوات المكتبية لفيتو عن الاسعار والإقبال  على الشراء للأدوات  المدرسية  لعام ٢٠٢٤ نظرا لاقتراب الموعد الرسمي لبدء الدراسة المقرر انطلاقه 21 سبتمبر الجاري لطلاب المدارس الحكومية الرسمية والخاصة والقوميات.

 

 

 

 

أسعار الأقلام الرصاص:

  • تبدأ أسعار الأقلام الرصاص من 15 جنيهًا للعلبة الواحدة التي تحتوي على 12 قلمًا.
  • تتراوح الأسعار بين 28 جنيهًا و40 جنيهًا للأقلام من إنتاجهم المحل.
  • تصل أسعار الأقلام ذات الماركات الأعلى إلى 65 جنيهًا، 75 جنيهًا، و86 جنيهًا للأقلام المزودة بممحاة.

أسعار الألوان:

  • الألوان المائية تبدأ من 16 جنيهًا وتصل إلى 25 جنيهًا.
  • الألوان الشمعية تتراوح بين 20 جنيهًا و35 جنيهًا.

أسعار الأقلام الجاف:

  • تبدأ أسعار الأقلام الجاف من 35 جنيهًا وتصل إلى 90 جنيهًا.
  • يزداد الطلب في السوق على الأقلام بسعر 40 جنيهًا نظرًا لجودتها واعتدال سعرها.

أسعار الممحاة والبرايات:

  • تبدأ أسعار الممحاة من 3 جنيهات وتصل إلى 12 جنيهًا.
  • تتراوح أسعار البرايات بين 3 جنيهات و15 جنيهًا.

أبرز الإكسسوارات الحديثة لعام 2024:

  • ماسكة القلم الرصاص، حيث يحتوي الباكت على 3 ماسكات بسعر 26 جنيهًا.

يؤكد جورج أن تنوع الأسعار والخامات يتيح للطلاب وأولياء الأمور خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم وميزانياتهم، ما يسهم في توفير تجربة تسوق مريحة ومناسبة للجميع.

أما عن الإقبال فيقول إن الموسم مزدحم والإقبال كبير خاصة أيام العطل الرسمية ويكون الاقبال اكثر علي الادوات المكتبيه والكراسات والكشاكيل.

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