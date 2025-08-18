زراعة الشرقية: دورة تدريبية للعاملين بإدارتي الإرشاد والمكافحة بالمديرية

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه فى إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي قامت المديرية بدورة تدريبية بالتنسيق مع الدكتور ياسر حيمري مدير معهد بحوث الإرشاد والمهندس أشرف الدمرداش مدير إدارة الإرشاد بالمديرية والمهندسة ماري عزمى مدير إدارة التدريب والعلاقات العامة بالمديرية.

وتنظم الدورة التدريبية تحت عنوان "مهارات التواصل وفن الإقناع وإدارة الحوار وذلك على مدار ٥ أيام خلال الفترة من 17 / 8 / 2025 إلى 21 / 8 /2025 حاضر فيها الدكتور محمد محمد خضر السيد أستاذ الإرشاد الزراعى بمعهد الإرشاد والدكتورة شيماء الحضرى باحث بالمعهد والأستاذ الدكتور على أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد رفعت العساسي مدير إدارة المكافحة بالمديرية وعدد من مهندسي الإرشاد والمكافحة بالمديرية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الدورة تناولت التعريف بعملية الاتصال وأنواعها ومكوناتها والعوامل المؤثرة فى كفاءتها والمعوقات التي تواجهها، كذلك تم توضيح أهمية عملية الاتصال فى العمل الارشادى,

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الندوات الإرشادية والدورات التدريبية والتي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين.

