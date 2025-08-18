الإثنين 18 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

زراعة الشرقية: دورة تدريبية للعاملين بإدارتي الإرشاد والمكافحة بالمديرية

دورة تدريبية للعاملين
دورة تدريبية للعاملين بإدارتي الإرشاد والمكافحة

 أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، أنه فى إطار التعاون المشترك بين مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الإرشاد الزراعي قامت المديرية بدورة تدريبية  بالتنسيق مع  الدكتور ياسر حيمري مدير معهد بحوث الإرشاد والمهندس أشرف الدمرداش مدير إدارة الإرشاد بالمديرية والمهندسة ماري عزمى مدير إدارة التدريب والعلاقات العامة بالمديرية.  

وتنظم الدورة التدريبية تحت عنوان "مهارات التواصل وفن الإقناع وإدارة الحوار وذلك على مدار ٥ أيام  خلال الفترة من 17 / 8 / 2025 إلى 21 / 8 /2025 حاضر فيها  الدكتور محمد محمد خضر السيد أستاذ الإرشاد الزراعى بمعهد الإرشاد والدكتورة شيماء الحضرى باحث بالمعهد والأستاذ الدكتور على أحمد مدير معهد بحوث وقاية النبات والمهندس أحمد رفعت العساسي مدير إدارة المكافحة بالمديرية وعدد من مهندسي الإرشاد والمكافحة بالمديرية.  

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الدورة تناولت التعريف بعملية الاتصال وأنواعها ومكوناتها والعوامل المؤثرة فى كفاءتها والمعوقات التي تواجهها، كذلك تم توضيح أهمية عملية الاتصال فى العمل الارشادى, 

ضمن مبادرة بنت الريف، زراعة الشرقية تعقد ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

 وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الندوات الإرشادية والدورات التدريبية والتي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية دورة تدريبية الدكتور ياسر حميرى مدير معهد البحوث الزراعية

مواد متعلقة

ضمن مبادرة بنت الريف، زراعة الشرقية تعقد ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية تنظم ندوة إرشادية عن كيفية التعامل مع الكلاب الضالة

زراعة الشرقية: تنفيذ يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز

زراعة الشرقية يوجه بمكافحة الآفات بالمحاصيل الزراعية وتنقية الحيازات المسجلة

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية

بالأسماء، قرار جمهوري بترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة

السيسي يصدق على قانونين جديدين

حزين على البلد، توفيق عكاشة يكشف سر إفقار مصر وشعبها

السيسي يجتمع مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

تكليفات رئاسية مهمة لمحافظ البنك المركزي

بدء صرف مرتبات أغسطس 2025 لجميع العاملين بالدولة الأسبوع المقبل

زغلول صيام يكتب: ضاعت الكرة في مصر بسبب ابن الباشا وابن البيه!.. وفي الآخر مندهشين إن مفيش محمد صلاح تاني!

خدمات

المزيد

تراجع أسعار السكر في مصر اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025

أسعار القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم

ما عدا السلفات، انخفاض أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام إبراهيم عادل في ظهوره الأول مع الجزيرة الإماراتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية سيارة الإسعاف في المنام وعلاقتها بالأمان والاستقرار

ما حكم الضرب بالدف في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

دار الإفتاء توضح رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة بالأدلة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads