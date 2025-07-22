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زراعة الشرقية: تنفيذ يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز

تنفيذ يوم حقلي للنهوض
تنفيذ يوم حقلي للنهوض بمحصول الأر، فيتو

أكد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية قيام المديرية بتنفيذ يوم حقلي للنهوض بمحصول الأرز التابع لمشروع ترشيد إستخدام المياه في الأنشطة الزراعية بمركز الزقازيق  بالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير مدير عام الزراعة والمهندس  أشرف الدمرداش مدير الإرشاد،

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الدكتور عبدالنبى طلحة 

  وجاء ذلك بحضور الدكتور إبراهيم  عبد النبى طلحه بمركز بحوث الأرز بسخا كفر الشيخ والمهندس سعد محروس بالإدارة المركزية للإرشاد وعدد من أخصائي المحصول و المزارعين.

 التعريف باصناف الارز التى تتحمل الظروف المناخية 

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلي إنه خلال اليوم الحقلي تم التعريف بأهم أصناف الأرز والأصناف التى تتحمل التغيرات المناخية مع إختيار الصنف المناسب  والمقررات السمادية لكل صنف طبقًا لطبيعة الأرض والمحصول السابق وأهمية الرى خلال مراحل نمو النبات،

كيفية مكافحة الحشائش 

 كذلك مناقشة كيفية مكافحة الحشائش والرش بالمبيدات موضحًا  ضرورة  الفحص الدورى لإكتشاف الحشرات والأمراض التي تصيب محصول الأرز خاصة مرض اللفحة والأصناف القابلة للإصابة.

محافظ الشرقية 

و أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية نقل المعرفة والتقنيات الحديثة للمزارعين من خلال العروض العملية والتجارب الميدانية المباشرة ، والمساهمة في توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية وتحسين إنتاجية المحاصيل وزيادة دخلهم

زراعة الشرقية تنفذ برنامجا تدريبيا حول ترشيد استخدام المياه

 تبادل الخبرات بين المزارعين 

وجاء ذلك عبر تنفيذ مبادرات اليوم الحقلي ضمن الفاعليات الزراعية بمحافظة الشرقية، والذي يُعد فرصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والباحثين والمهندسين الزراعيين.

 

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المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة محافظة الشرقية الدكتور عبدالنبى طلحة مركز بحوث الارز وزارة الزراعة المهندس اشرف طه نصير مدير عام الزراعة

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